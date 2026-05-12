Restano ore di apprensione per Bonnie Tyler, la leggendaria voce di Total Eclipse of the Heart. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dai medici dell’ospedale di Faro, in Portogallo, le condizioni della cantante settantaquattrenne sono attualmente descritte come gravi ma stabili. Tyler si trova ricoverata presso la struttura lusitana dalla scorsa settimana, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all'intestino.

Ottimismo dei medici e il nodo del coma

Nonostante il quadro clinico resti complesso, lo staff sanitario si è dichiarato fiducioso riguardo alla possibilità che l'artista possa ottenere una guarigione completa.

Resta invece il riserbo su un dettaglio tecnico fondamentale: non è stato infatti specificato se la cantante si trovi ancora in stato di coma farmacologico, condizione in cui era stata posta due giorni dopo l'operazione per facilitare il processo di guarigione dei tessuti.

Attraverso il sito ufficiale dell'artista, i familiari hanno voluto fare chiarezza sulla ridda di voci che sta circolando sui media. La famiglia ha smentito categoricamente le dichiarazioni di un presunto amico stretto della cantante, tale Liberto Mealha, precisando che l'uomo non ha alcun contatto con loro e non è autorizzato a rappresentare Bonnie o a fornire dettagli sulla sua salute.

Tour e impegni futuri

I parenti hanno inoltre rivolto un appello accorato alla stampa, chiedendo di interrompere la diffusione di notizie sensazionalistiche o infondate, che hanno il solo scopo di colpire la sensibilità di amici e fan.

È stato ribadito che ogni novità ufficiale verrà comunicata esclusivamente tramite i canali istituzionali, rinnovando la richiesta di privacy e rispetto per questo delicato momento.

L'incidente di salute arriva in un anno speciale per la Tyler, che festeggia i suoi 50 anni di carriera con una tournée ricca di concerti. A causa del ricovero, l'organizzazione ha già provveduto a cancellare l'esibizione prevista per il 22 maggio a Malta. Al momento, tuttavia, restano confermate le date successive del tour europeo, con il primo appuntamento fissato per il 30 maggio in Germania, a Wiesmoor, nella speranza che la cantante possa rimettersi in tempo per tornare sul palco.