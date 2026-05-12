I Campi Flegrei, situati a ovest di Napoli, costituiscono una delle aree vulcaniche più attentamente studiate in Italia. Quest’area è nota per il fenomeno del bradisismo, un processo geologico che comporta lenti e periodici movimenti verticali del suolo, caratterizzati da fasi alternate di sollevamento e abbassamento.

Il bradisismo si manifesta spesso in concomitanza con un’attività sismica di entità generalmente lieve. Le scosse registrate sono tipicamente superficiali e possono essere percepite dalla popolazione residente. La natura vulcanica dell’area, unita a una significativa densità abitativa, impone un costante monitoraggio da parte degli enti preposti alla gestione del rischio.

Caratteristiche geofisiche dell’area flegrea

I Campi Flegrei si configurano come un’ampia caldera vulcanica che interessa diversi comuni della provincia napoletana. Il bradisismo rappresenta una delle più evidenti manifestazioni geofisiche del territorio, attribuibile alle fluttuazioni di pressione all’interno dei serbatoi magmatici situati nel sottosuolo. Tali variazioni possono indurre deformazioni del terreno, con episodi di sollevamento rapido che talvolta si accompagnano a terremoti di bassa magnitudo, seguiti da periodi di lento abbassamento.

Sorveglianza e misure preventive

Le autorità competenti e gli istituti di ricerca scientifica dedicano una sorveglianza continua all’area dei Campi Flegrei.

L’obiettivo è rilevare tempestivamente ogni variazione nei parametri geofisici e sismici. Parallelamente, attraverso mirate campagne di sensibilizzazione e informazione, la popolazione locale viene costantemente aggiornata sulle buone pratiche di prevenzione e sulle procedure operative da adottare in caso di eventi sismici, promuovendo una maggiore consapevolezza del rischio.