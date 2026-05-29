In Campania è stata avviata una significativa raccolta firme a sostegno di una proposta di legge regionale interamente dedicata all'autismo e ai disturbi del neurosviluppo. L'iniziativa, presentata ufficialmente il 29 maggio 2026, vede la partecipazione attiva di numerose associazioni, famiglie e operatori qualificati del settore sanitario e sociale. L'obiettivo primario di questa mobilitazione è promuovere l'istituzione di una normativa regionale capace di garantire in modo esaustivo diritti fondamentali e servizi specifici per le persone che convivono con disturbi del neurosviluppo, con una particolare e doverosa attenzione rivolta all'autismo.

Obiettivi e Partecipazione alla Raccolta Firme

Il lancio di questa raccolta firme rappresenta un passo cruciale per sensibilizzare sia l'opinione pubblica che le istituzioni sulla urgente necessità di una legislazione specifica. Tale normativa è pensata per disciplinare in maniera chiara e strutturata tutti gli interventi a favore delle persone con disturbi del neurosviluppo. Le associazioni che si fanno promotrici di questa iniziativa sottolineano con forza l'importanza di stabilire un quadro normativo solido. Questo quadro dovrebbe assicurare percorsi ben definiti e continui di diagnosi precoce, presa in carico multidisciplinare, assistenza adeguata e, soprattutto, piena inclusione sociale per tutti gli individui interessati.

L'iniziativa ha coinvolto un'ampia rete di punti di raccolta distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale, offrendo così a ogni cittadino la possibilità concreta di aderire e sostenere attivamente la proposta di legge.

Le Richieste Chiave per una Normativa Regionale

Le associazioni e i promotori della raccolta firme evidenziano con chiarezza come una nuova legge regionale sia indispensabile per colmare le attuali e significative lacune presenti nei servizi e nelle tutele destinate alle persone con autismo e altri disturbi del neurosviluppo. Tra le richieste principali, emerge la necessità impellente di definire percorsi assistenziali personalizzati, calibrati sulle esigenze individuali di ciascuno.

Si chiede inoltre un potenziamento sostanziale dei servizi territoriali, essenziali per una presa in carico efficace e capillare, e un supporto concreto e continuativo alle famiglie, spesso pilastro fondamentale nell'assistenza quotidiana. L'iniziativa si colloca in un contesto in cui la presenza di una normativa regionale specifica è considerata un fattore determinante per migliorare significativamente la qualità della vita delle persone direttamente interessate e dei loro familiari, garantendo loro un futuro più sereno e inclusivo.