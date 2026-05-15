La Regione Campania ha disposto l'annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria relativa agli investimenti per le infrastrutture destinate all'agricoltura e allo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Il provvedimento riguarda specificamente l'Azione 1, focalizzata sulle reti viarie al servizio delle aree rurali, un settore cruciale per il progresso del territorio regionale.

La decisione è stata adottata a seguito di un'attenta fase di riesame delle domande che inizialmente non erano state utilmente collocate in graduatoria. Durante questo processo, sono emerse criticità significative nel procedimento di valutazione.

Tali problematiche sono state ricondotte a indicazioni non pienamente coerenti con i requisiti del bando, fornite alla commissione istruttoria tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

L'intervento in autotutela si è reso necessario per garantire la piena legittimità, trasparenza e uniformità dell'intero procedimento amministrativo. La direzione generale Politiche Agricole ha così ribadito l'impegno a tutelare l'integrità delle procedure e la parità di trattamento per tutti i partecipanti.

Nuova valutazione per le infrastrutture rurali in Campania

In seguito all'annullamento, la commissione istruttoria procederà ora a una nuova valutazione di tutte le domande e dei relativi progetti presentati.

Questo nuovo esame avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal bando, assicurando che ogni candidatura sia valutata secondo criteri chiari e oggettivi.

L'assessora regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha commentato la situazione, chiarendo che “questo passaggio non rappresenta un arretramento rispetto agli obiettivi prefissati, ma un atto di responsabilità e tutela nei confronti di tutti i partecipanti”. Ha inoltre sottolineato l'importanza della correttezza delle procedure, definendola un “principio imprescindibile” quando si gestiscono risorse pubbliche e si realizzano interventi strategici per le aree rurali.

Con oltre 350 domande presentate, l'assessora Serluca ha assicurato un'attenta supervisione del prosieguo dell'iter.

L'obiettivo è giungere in tempi rapidi a una nuova graduatoria, fornendo risposte tempestive ed efficaci ai territori interessati. L'amministrazione regionale ha inoltre manifestato l'intenzione di esplorare ulteriori strumenti e soluzioni per rafforzare e ampliare gli interventi strategici a sostegno della viabilità rurale e dello sviluppo complessivo delle aree agricole.

L'importanza degli investimenti per la viabilità agricola

Gli interventi per la viabilità rurale in Campania si inseriscono in un contesto più ampio di investimenti strategici volti a migliorare le infrastrutture nelle aree agricole e rurali della regione. Attraverso bandi specifici, la Regione Campania promuove la realizzazione e l'ammodernamento delle reti viarie rurali.

Questi progetti hanno come finalità primaria quella di favorire la crescita socio-economica dei territori, migliorando significativamente l'accessibilità alle aziende agricole e facilitando il trasporto di prodotti e persone. Le graduatorie, una volta definite, individuano i comuni beneficiari e stabiliscono le priorità di finanziamento, basandosi su criteri rigorosi e predefiniti nei bandi regionali, essenziali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.