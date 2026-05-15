L'Ordine degli Avvocati di Caserta ha espresso unanime apprezzamento per la recente decisione di assegnare nuovi assistenti giudiziari all'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta. Tuttavia, l'Ordine ha contemporaneamente sottolineato l'urgente necessità di accelerare i tempi per la loro effettiva immissione in servizio. Questa richiesta pressante emerge in un contesto in cui l'ufficio giudiziario locale è afflitto da una significativa carenza di personale, una situazione che, secondo gli avvocati, rischia concretamente di compromettere il regolare e tempestivo svolgimento delle attività giudiziarie essenziali.

Il presidente dell'Ordine, Luigi Del Monaco, ha evidenziato come "l'incremento di personale rappresenti indubbiamente un segnale positivo e atteso, ma è assolutamente necessario che le procedure di assunzione e inserimento vengano concluse con la massima rapidità per evitare ulteriori e prolungati disagi all'utenza". Gli avvocati casertani hanno infatti ribadito che l'attuale situazione ha già causato notevoli rallentamenti nella gestione delle pratiche e nell'evasione delle richieste, con ripercussioni dirette e negative sia sui cittadini che sui professionisti del diritto che quotidianamente si rivolgono all'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta per le loro esigenze legali.

La richiesta dell'Ordine degli Avvocati di Caserta

L'Ordine degli Avvocati di Caserta ha reiterato con fermezza la necessità di un intervento istituzionale tempestivo e risolutivo. È stato sottolineato che la presenza operativa di nuovi assistenti giudiziari non solo consentirebbe di migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'ufficio, ma permetterebbe anche di rispondere in maniera più adeguata e celere alle molteplici esigenze del territorio. "È fondamentale che la macchina amministrativa agisca senza indugi e con la dovuta celerità", ha aggiunto il presidente Del Monaco, richiamando con forza l'attenzione delle autorità competenti sulla gravità e sull'urgenza della situazione.

La problematica della carenza di personale presso il Giudice di Pace di Caserta non è nuova, essendo stata oggetto di precedenti segnalazioni e appelli. La recente determinazione di assegnare nuovi assistenti è percepita come un passo avanti positivo e atteso. Ciononostante, l'Ordine degli Avvocati insiste con determinazione sulla necessità di ottenere tempi certi e rapidi per l'effettiva operatività e piena integrazione dei nuovi addetti all'interno dell'organico dell'ufficio.

Il ruolo cruciale dell'Ufficio del Giudice di Pace

L'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta ricopre funzioni giudiziarie di primo livello, occupandosi di una vasta gamma di controversie civili e penali di minore entità.

Questa struttura rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l'intero territorio, offrendo servizi giudiziari essenziali sia alla cittadinanza che agli operatori del diritto. La disponibilità e la presenza di personale amministrativo qualificato e in numero adeguato sono considerate condizioni imprescindibili per il corretto e fluido funzionamento dell'ufficio, nonché per garantire tempi di risposta e di trattazione delle cause che siano ragionevoli e in linea con le aspettative di giustizia.

La richiesta avanzata dall'Ordine degli Avvocati di Caserta si inserisce in un più ampio contesto in cui la giustizia di prossimità sta assumendo un ruolo sempre più centrale e strategico nella gestione delle controversie quotidiane.

In tale scenario, la disponibilità di risorse umane e strumentali adeguate è ritenuta assolutamente essenziale per assicurare un servizio di giustizia efficiente, accessibile e di qualità all'intera comunità locale.