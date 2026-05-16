Un'importante operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e la Policia Nacional de Madrid ha portato all'arresto di Pietro Izzo, considerato un esponente di spicco del clan Licciardi. La cattura è avvenuta ad Alicante, in Spagna, dove Izzo si era rifugiato per sfuggire alla giustizia. La sua latitanza era iniziata il 25 giugno 2025, data in cui era stato emesso nei suoi confronti un decreto di fermo da parte del pubblico ministero per gravi accuse di estorsione aggravata dal metodo mafioso, successivamente convertito in un'ordinanza di custodia cautelare.

La figura di Pietro Izzo è di notevole rilevanza nel panorama della Camorra. Con una lunga militanza nelle file criminali, era riconosciuto come un vertice del clan Licciardi, una delle organizzazioni più influenti, storicamente alleata con i clan Contini e Mallardo nell'ambito della potente Alleanza di Secondigliano. La sua capacità di contare su una fitta rete di favoreggiatori e su rilevanti risorse economiche aveva reso la sua individuazione e cattura particolarmente complesse.

Dettagli dell'arresto e l'intensa attività investigativa

L'arresto di Izzo è stato il frutto di un'accurata e meticolosa attività investigativa, che ha trovato un punto di svolta nel monitoraggio dei preparativi di viaggio dei suoi familiari.

Questi ultimi, infatti, si stavano organizzando per raggiungerlo nella località spagnola di Alicante, fornendo involontariamente agli inquirenti gli elementi decisivi per localizzare il latitante. L'indagine, coordinata con estrema precisione dalla Direzione distrettuale antimafia, è stata condotta sul campo dalla sezione Catturandi della Squadra Mobile di Napoli, in stretta collaborazione con il Servizio centrale operativo.

A supporto di questa complessa operazione internazionale, hanno fornito un contributo fondamentale anche diverse entità specializzate: Enfast Italia, il team di Europol 4 e la Polizia di Frontiera aerea dell'aeroporto di Capodichino. Il loro impegno congiunto ha permesso di ricostruire con esattezza gli spostamenti di Pietro Izzo, culminando nella sua cattura mentre si trovava in compagnia di alcuni dei suoi congiunti, confermando l'efficacia della strategia investigativa adottata.

Il contesto della collaborazione internazionale contro la criminalità organizzata

L'arresto di Pietro Izzo si inserisce in un più ampio e fruttuoso contesto di collaborazione internazionale tra le forze di polizia italiane e spagnole, dimostrando l'importanza di un'azione sinergica nel contrasto alla criminalità organizzata con ramificazioni transnazionali. Questa cooperazione ha già prodotto risultati significativi in tempi recenti, evidenziando la determinazione delle autorità a smantellare le reti criminali che operano tra i due Paesi.

Un esempio lampante di tale efficacia è rappresentato dalla recente operazione che, il 15 maggio 2026, ha permesso di sgominare una banda di rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana, attiva in diverse delle principali città turistiche spagnole.

In quell'occasione, sono stati notificati ben dodici mandati di arresto europei a Napoli, a riprova di indagini approfondite che avevano già messo in luce l'esistenza di gruppi criminali strutturati, con legami ben saldi tra il capoluogo campano e la Spagna.

Il successo di queste operazioni è fortemente legato al costante coordinamento tra le unità operative italiane e spagnole. La presenza di ufficiali di collegamento dedicati ha giocato un ruolo cruciale nel facilitare lo scambio di informazioni e la pianificazione delle azioni, rafforzando in maniera decisiva l'efficacia delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata che estende le sue attività oltre i confini nazionali.