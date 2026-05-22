È deceduto lo scorso 18 maggio 2026, nella sua abitazione in Lombardia, Christian, un uomo di cinquantacinque anni affetto dal 1999 da sclerosi multipla. La sua morte è avvenuta a seguito dell'accesso al suicidio assistito, una scelta per la quale si era rivolto all'Associazione Coscioni. È stata proprio l'associazione a rendere nota la notizia, sottolineando il percorso intrapreso da Christian per informarsi sulle procedure in Italia.

Il percorso di Christian verso il suicidio assistito era iniziato a febbraio 2026, quando aveva richiesto alla sua Azienda sanitaria locale la verifica delle condizioni previste dalla normativa, in linea con le sentenze della Corte costituzionale.

La sua condizione clinica era particolarmente grave, caratterizzata da dolori insopportabili e una totale dipendenza da chi si prendeva cura di lui. Il decesso è avvenuto in casa, mediante l'autosomministrazione del farmaco letale.

Il contesto nazionale e regionale del suicidio assistito

Il caso di Christian si inserisce in un quadro più ampio: è il terzo episodio di suicidio assistito registrato in Lombardia e il diciassettesimo a livello nazionale, come evidenziato dall'Associazione Coscioni. Tra i precedenti in Lombardia, si ricorda quello di una cittadina affetta da sclerosi multipla progressiva, che aveva scelto di porre fine alle sue sofferenze a gennaio 2025. Attualmente, l'associazione segue dieci persone in tutta Italia che hanno fatto richiesta di accesso all'aiuto alla morte volontaria.

In concomitanza con l'annuncio della morte di Christian, l'Associazione Coscioni ha rilanciato la campagna di raccolta firme per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare intitolata “Liberi subito”. L'obiettivo è garantire tempi celeri nell'accesso al suicidio assistito, un'esigenza già sottolineata dalla Corte costituzionale. Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, ha ribadito l'indispensabilità di tale legge per assicurare risposte tempestive alle richieste dei pazienti.

La proposta “Liberi subito” e il dibattito parlamentare

La proposta di legge regionale “Liberi subito”, promossa dall'Associazione Coscioni, si propone di regolamentare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale in merito al suicidio assistito.

La raccolta firme per questa iniziativa è attivamente in corso in diverse regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte e Calabria, con l'intento di assicurare un accesso effettivo alle procedure previste e di prevenire ritardi nell'esame delle richieste.

Il tema del suicidio assistito in Italia continua a essere al centro di un intenso dibattito sia a livello parlamentare che giurisprudenziale. Le associazioni, tra cui l'Associazione Coscioni, sollecitano l'adozione di una normativa che recepisca pienamente i principi stabiliti dalla Corte costituzionale. Per sostenere la proposta di legge e accrescere la consapevolezza pubblica, l'associazione ha annunciato numerose mobilitazioni e iniziative di raccolta firme in diverse città italiane.