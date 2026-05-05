Una violenta esplosione ha scosso nel pomeriggio del 4 maggio 2026 una fabbrica di fuochi d'artificio in Cina, causando un bilancio drammatico. L'incidente, avvenuto presso la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan, ha provocato la morte di almeno 21 persone e il ferimento di altre 61. L'esplosione, registrata intorno alle 16:43 ora locale, ha generato una vasta e imponente colonna di fumo che si è innalzata alta nel cielo, visibile distintamente nella zona rurale circostante, caratterizzata da un paesaggio montano.

Le prime immagini diffuse mostrano uno scenario di devastazione, con una distesa di detriti fumanti dove un tempo sorgevano gli edifici della fabbrica. Sul posto, oltre 480 soccorritori sono stati mobilitati in un'urgente operazione di ricerca e salvataggio, setacciando le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Le autorità hanno prontamente istituito una zona di controllo di tre chilometri attorno al sito dell'esplosione, procedendo all'evacuazione delle persone residenti nelle vicinanze per garantire la loro sicurezza.

In seguito all'accaduto, la polizia ha provveduto all'arresto dei dirigenti dell'azienda, mentre le indagini sono state avviate per accertare le cause precise dell'incidente.

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la richiesta di "il massimo impegno" per fornire cure ai feriti e per la ricerca dei dispersi, sottolineando con forza la necessità di individuare e chiamare a rispondere i responsabili di questa tragedia industriale.

Operazioni di Soccorso e Misure di Sicurezza

Le squadre di soccorso hanno adottato misure di sicurezza avanzate per gestire l'emergenza e prevenire ulteriori pericoli. Tra queste, l'impiego di robot specializzati per le operazioni di ricerca e salvataggio nelle aree più rischiose e l'applicazione di tecniche di umidificazione per eliminare potenziali rischi legati alla presenza di materiali infiammabili. Una particolare attenzione è stata rivolta alla vicinanza di due magazzini di polvere nera, che rappresentavano un elevato rischio.

L'intervento rapido e coordinato ha permesso di evacuare tempestivamente i residenti dalle zone considerate a rischio immediato.

Liuyang: Cuore della Produzione Pirotecnica

La città di Liuyang è da tempo riconosciuta come un centro nevralgico per la produzione di fuochi d'artificio, sia a livello nazionale che internazionale. Si stima che circa il 60% della produzione cinese e ben il 70% delle esportazioni globali di prodotti pirotecnici abbiano origine in questa regione. La sua tradizione secolare nella fabbricazione di fuochi d'artificio affonda le radici nella dinastia Tang (tra il 618 e il 907 d.C.), periodo in cui il monaco Li Tian è accreditato di aver inventato il petardo cinese, utilizzando polvere da sparo in canne di bambù.

Tuttavia, il settore è spesso segnato da incidenti industriali, purtroppo frequenti in Cina, spesso imputabili a norme di sicurezza inadeguate o alla loro insufficiente applicazione. La storia recente testimonia la gravità di tale problematica: nel 2025, un'altra esplosione in una fabbrica dello Hunan ha causato la morte di nove persone, e nel febbraio 2026, due esplosioni separate in negozi di fuochi d'artificio nelle province di Hubei e Jiangsu hanno provocato complessivamente 20 vittime.