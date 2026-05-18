Venerdì 22 maggio 2026, la circolazione dei treni della Circumvesuviana sarà interrotta per circa quattro ore, a partire dalle ore 10 del mattino. L'interruzione interesserà la tratta tra le stazioni di Pioppaino e Vico Equense, sulla linea Napoli-Sorrento. Il provvedimento è stato disposto dall'Ente Autonomo Volturno (Eav) per consentire le complesse operazioni di recupero dei cavi della funivia del Monte Faito, coinvolta in un incidente avvenuto il 17 aprile 2025, su disposizione della Procura di Torre Annunziata.

L'intervento, coordinato dall'Eav con il supporto tecnico di un'impresa specializzata, riguarda i cavi precipitati sia su abitazioni private nel comune di Castellammare di Stabia, sia sulla sede ferroviaria della Circumvesuviana, in prossimità della stazione omonima.

L'operazione è caratterizzata da un "elevato grado di complessità" e richiede "particolare cautela esecutiva". Tale cautela è dovuta alle caratteristiche delle funi da recuperare, nonché alla presenza, nell'area di intervento, di edifici residenziali, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici di rilevanza strategica.

Dettagli e motivazioni dell'interruzione

L'Ente Autonomo Volturno ha precisato che l'intervento di recupero non era "ulteriormente differibile". Questa urgenza è motivata dalla necessità di garantire il "ripristino delle condizioni di sicurezza" nell'intera area interessata. In particolare, l'obiettivo è salvaguardare le abitazioni coinvolte, assicurare la piena funzionalità della circolazione ferroviaria e proteggere le infrastrutture elettriche strategiche presenti sul territorio.

Durante le operazioni, la circolazione ferroviaria sulla linea Circum Napoli-Sorrento sarà sospesa tra Pioppaino e Vico Equense per la durata prevista di circa quattro ore. L'Eav ha inoltre comunicato che fornirà aggiornamenti e indicazioni dettagliate attraverso il proprio sito ufficiale, www.eavsrl.it, per aggiornare i passeggeri.

L'Ente Autonomo Volturno: gestore della rete

L'Ente Autonomo Volturno (Eav) è la società responsabile della gestione della rete ferroviaria della Circumvesuviana, oltre ad altre importanti linee di trasporto pubblico locale nella regione Campania. L'Eav si occupa della gestione, della manutenzione e dello sviluppo continuo delle infrastrutture ferroviarie e automobilistiche regionali.

Garantisce il servizio di trasporto a milioni di passeggeri ogni anno. La società si impegna a fornire informazioni tempestive e aggiornate sulla circolazione e su eventuali variazioni del servizio attraverso il proprio sito ufficiale.