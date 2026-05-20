Sono ancora tre i giovani ricoverati presso il Centro ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito delle gravi ferite riportate nell’incendio del locale a Crans-Montana la notte di Capodanno. Entro dieci giorni, come riferito dal professor Franz Wilhelm Baruffaldi-Preis, chirurgo plastico e ricostruttivo e direttore del Centro ustionati del Niguarda, saranno trasferiti in centri di riabilitazione, dove un altro ferito è già in cura.

Il professor Baruffaldi-Preis, intervenuto a margine di un convegno sulla maxi emergenza grandi ustionati all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha spiegato che “i ragazzi da un punto di vista riparativo e ricostruttivo stanno molto bene e sono in procinto di essere trasferiti”.

Ha aggiunto che “quelli che erano rimasti, erano quelli con le percentuali più alte di superficie corporea ustionata e abbiamo dovuto continuare a operarli in tutti i modi per cercare di riparare il danno gravissimo”.

Trattamenti post-operatori e tecnologie

Per la fase post-operatoria, Baruffaldi-Preis ha sottolineato che “dovranno fare cure per alcuni anni”. Sarà impiegato un nuovo laser di ultima generazione, recentemente acquistato dal Niguarda, che “permette di schiarire e di elasticizzare le cicatrici”. Il percorso riabilitativo prevede anche l’utilizzo di macchine specifiche per il massaggio e il linfodrenaggio meccanico. L’obiettivo è “aumentare le ore di attenzione perché la cicatrice lavora 24 ore al giorno”, ha concluso il professore.

Il contesto dell'incendio e il percorso dei pazienti

L’incendio si è verificato nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 presso il locale “Le Constellation” a Crans-Montana, causando 41 vittime, tra cui sei italiani, e oltre cento feriti. Alcuni dei giovani coinvolti hanno già lasciato il Centro ustionati di Niguarda dopo un lungo percorso di cura, mentre altri sono ancora in fase di ricovero e riabilitazione. Il percorso riabilitativo proseguirà anche dopo il trasferimento dai reparti di degenza, con un’attenzione particolare alle cure per il recupero funzionale e alla qualità della vita dei pazienti.