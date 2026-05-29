La sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti ha condannato una società produttrice di dolciumi con sede a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, al pagamento di 551mila euro all'Agenzia delle Entrate per danno erariale. La sentenza, emessa il 29 maggio 2026, riguarda l'indebita compensazione di crediti d'imposta ottenuti tra il 2020 e il 2022, originariamente destinati a sostenere investimenti nel Mezzogiorno e formazione del personale.

Le irregolarità riscontrate

Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura regionale della Corte dei conti, hanno accertato che la società non ha mai realizzato le finalità per cui aveva beneficiato degli incentivi fiscali.

I crediti d'imposta erano stati richiesti per presunti investimenti nel Mezzogiorno e per attività di formazione del personale. Tuttavia, i macchinari che avrebbero dovuto essere acquistati con tali agevolazioni sono stati trovati ancora sigillati negli imballi originali, e i corsi di formazione dichiarati non si sarebbero mai svolti. I giudici contabili hanno così stabilito che, nell'arco di un triennio, sono stati generati crediti d'imposta in parte non spettanti e inesistenti, configurando un grave danno alle casse dello Stato.

La funzione della magistratura contabile

La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni cruciali di controllo e giurisdizione nell'ambito della contabilità pubblica.

Il suo compito è verificare la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria degli enti pubblici e giudicare i danni erariali derivanti da condotte illecite di amministratori, funzionari o soggetti privati che gestiscono risorse pubbliche. Le sezioni giurisdizionali regionali, come quella della Campania, detengono la competenza specifica per le controversie che si verificano nel rispettivo territorio.

La sentenza della Corte dei conti Campania obbliga la società dolciaria di Giffoni Sei Casali a restituire la somma indebitamente compensata. Questo provvedimento è la diretta conseguenza dell'accertamento che i benefici economici erano stati ottenuti senza che le attività dichiarate fossero concretamente realizzate, evidenziando l'importanza della vigilanza sulla corretta destinazione dei fondi pubblici e sulla trasparenza nell'utilizzo degli incentivi.