Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha condotto una serie di sopralluoghi il 26 maggio 2026 nei cantieri di Napoli. L'iniziativa mirava a monitorare l'avanzamento dei lavori pubblici e a contrastare l'illegalità. Durante le visite, De Luca si è soffermato in particolare su piazza Garibaldi, fulcro di importanti interventi.

Proprio nei pressi di questi cantieri, il presidente ha rilevato la presenza di parcheggiatori abusivi. Senza esitazione, De Luca è intervenuto personalmente. Alla sua vista, i parcheggiatori si sono immediatamente allontanati, fuggendo rapidamente.

L'episodio è stato commentato dal presidente con la frase: "Ho fatto il giro dei cantieri e appena mi hanno visto sono scappati tutti i parcheggiatori abusivi". Questo intervento diretto si inserisce in una più ampia attività di controllo e verifica della presidenza regionale, volta a garantire la regolarità dei lavori pubblici e a debellare l'abusivismo nelle aree delle opere.

Controlli e verifiche nei cantieri di Napoli

Nel corso della giornata, Vincenzo De Luca ha ispezionato numerosi cantieri cittadini, concentrandosi su quelli strategici per la mobilità urbana e la riqualificazione. Le verifiche hanno riguardato l'avanzamento delle opere e la sicurezza delle aree circostanti. Particolare attenzione è stata rivolta, come dimostrato a piazza Garibaldi, alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo che spesso compromette la fruibilità e la sicurezza delle zone adiacenti ai cantieri pubblici.

L'obiettivo è tradurre gli investimenti in benefici concreti per la comunità, in un contesto di piena legalità.

La Regione Campania e la gestione dei lavori pubblici

Sotto la guida di Vincenzo De Luca, la Regione Campania riveste un ruolo centrale nella programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi infrastrutturali sul territorio. Questo impegno è particolarmente intenso a Napoli, dove la necessità di modernizzazione e riqualificazione è elevata. Gli interventi regionali spaziano dalla realizzazione di nuove opere al potenziamento delle infrastrutture esistenti. L'obiettivo è duplice: migliorare la qualità della vita dei cittadini campani e assicurare un ambiente di piena legalità in tutte le fasi di realizzazione e gestione dei lavori pubblici, contrastando ogni forma di illegalità.