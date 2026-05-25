Centinaia di abitanti della Galilea, nel nord di Israele, stanno trasferendo la propria residenza e iscrivendo i figli in scuole più distanti per sfuggire ai continui attacchi di droni di Hezbollah. Questa scelta comporta la rinuncia a significativi benefici fiscali, che in passato avevano rafforzato il consenso per il primo ministro. La situazione evidenzia una crescente perdita di fiducia nel governo tra le comunità locali.

Le comunità della Galilea, a ridosso del confine con il Libano, sono particolarmente esposte. Gli abitanti non hanno il tempo materiale per raggiungere i rifugi quando scattano le sirene di allarme.

Immagini recenti mostrano studenti nascosti sotto i banchi nelle scuole per proteggersi dalle esplosioni, a testimonianza della tensione e difficoltà quotidiana.

Attacchi di Droni e Risposta Militare

Lunedì, sirene di allarme per minacce aeree hanno risuonato in diverse comunità israeliane lungo il confine libanese. L'esercito israeliano ha segnalato molteplici episodi di infiltrazione di velivoli ostili nel territorio, in particolare nelle aree di Shtula, Arab al-Aramshe e Metula. Sono stati registrati diversi impatti diretti nel nord di Israele, incluso uno a Metula. Un velivolo senza pilota ha anche colpito una zona nel sud del Libano dove operavano truppe israeliane. Non si sono registrate vittime civili in questi episodi.

Contesto e Conseguenze per la Popolazione

La crescente insicurezza spinge le comunità della Galilea a misure drastiche come il trasferimento e il cambio di scuola per i figli, comportando la perdita di agevolazioni fiscali. Le immagini degli studenti che cercano riparo sottolineano l'impatto diretto degli attacchi sulla vita quotidiana e la percezione di una protezione insufficiente da parte delle istituzioni.