Un gruppo di attivisti, tra cui due cittadini italiani (un pugliese e una piemontese), è stato fermato a Sirte, in Libia, in un'area controllata dalle autorità di Haftar. La portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, ha dichiarato che si sono persi i contatti con una decina di attivisti che, a bordo di un’auto e un’ambulanza, erano stati invitati a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Secondo le informazioni disponibili, potrebbero essere stati arrestati. L'Unità di crisi della Farnesina sta conducendo verifiche.

La carovana umanitaria bloccata a Sirte

Il Land Convoy, noto anche come Global Sumud Land Convoy, è una carovana umanitaria composta da ambulanze e camion di aiuti. Partita dalla Mauritania, ha attraversato il Nord Africa con l'obiettivo di raggiungere l'Egitto e, da lì, il valico di Rafah. Circa 300 volontari, provenienti da 28 Paesi e tra cui tredici italiani, sono bloccati dal 17 maggio in una zona cuscinetto nei pressi del valico di Sirte. Da giorni, gli attivisti, tra cui Thiago Àvila e altri esponenti del direttivo internazionale, tentano invano una mediazione con le autorità della Cirenaica per ottenere il permesso di transito. La situazione ha in parte sorpreso chi è in viaggio da settimane per portare aiuti, medicine, kit sanitari, libri, quaderni, matite e altro materiale scolastico nella Striscia.

Stallo nelle trattative e il contesto politico

Le autorità della Cirenaica hanno dichiarato che non sussistono le condizioni di sicurezza per garantire il transito del convoglio fino al confine con l'Egitto. Hanno proposto di prendere in consegna i beni per farli arrivare a Rafah tramite i canali della Mezzaluna rossa, ma tale offerta è stata immediatamente respinta dagli organizzatori. La situazione nella zona cuscinetto è concitata e il problema, spiegano da Sirte, è più politico che logistico. Da anni, infatti, esistono rapporti tra la Libia di Haftar e Israele. Nel novembre 2021, Saddam Haftar, figlio del generale e suo erede designato, avrebbe avuto un incontro con funzionari israeliani all’aeroporto Ben Gurion, offrendo una normalizzazione diplomatica in cambio di sostegno al padre.

Sebbene l'accordo non si sia concretizzato per rischi sul fronte interno, i rapporti militari e di intelligence sarebbero proseguiti sotto traccia. Questa variabile influisce sulla strategia del Land Convoy per uscire dall'imbuto in cui si è trasformata la zona cuscinetto.

La determinazione degli attivisti

In attesa di sviluppi, gli attivisti, che dormono in tende protette da autobus, ambulanze e camion, si dividono tra l'accampamento e il paesino vicino. Nessuno sembra disposto a fare un passo indietro, mantenendo ferma la volontà di portare a termine la missione umanitaria.