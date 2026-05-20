Mario Landolfi, 48 anni, reo confesso del duplice omicidio di due donne, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti dopo essere stato fermato per i fatti avvenuti in un cantiere edile abbandonato a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. I corpi delle vittime sono stati ritrovati dai carabinieri nel cantiere, dove sarebbero state fatte precipitare nel vuoto. Landolfi, assistito dal nuovo avvocato Antonio Abete, ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee autoaccusatorie, simili a quelle già acquisite in precedenza dai carabinieri e dalla Procura di Nola, dopo essere stato individuato e bloccato nella sua abitazione poche ore dopo il ritrovamento dei corpi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, proseguono per rafforzare il quadro accusatorio. Gli investigatori stanno inoltre verificando se Landolfi possa essere coinvolto in altri episodi simili, considerata la presunta facilità con cui avrebbe ucciso le due donne tra il 16 e il 17 maggio scorsi. Si attende ora la decisione del giudice per le indagini preliminari di Nola sulla convalida del fermo e l'emissione di una misura cautelare.

La svolta investigativa e il ruolo cruciale dei testimoni

La svolta investigativa è giunta grazie al senso civico e alla tempestiva segnalazione di quattro giovani. Una ragazza, insospettita dall'uomo che entrava con una donna nel cantiere e ne usciva solo, ha fotografato la targa dell'auto e allertato il 112.

La sua testimonianza è stata confermata da altri due giovani, uno dei quali avrebbe riconosciuto Landolfi. I carabinieri, intervenuti nel cantiere abbandonato di viale Italia a Pollena Trocchia, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due donne all'interno di un vano ascensore. Le vittime, una di 29 anni di origini straniere nata in Italia e una di 49 anni di nazionalità ucraina, sarebbero state uccise a distanza di circa 24 ore e con modalità analoghe.

Secondo la ricostruzione investigativa, Landolfi avrebbe conosciuto le due donne nella zona di Gianturco, dove si prostituivano, conducendole poi nel cantiere. Condotto in caserma a Torre del Greco dopo il fermo, Landolfi — assistito dall’avvocato Aldo Maione — avrebbe inizialmente ammesso soltanto uno dei due omicidi.

Agli investigatori avrebbe raccontato di avere avuto una lite con la donna di 29 anni per il compenso della prestazione sessuale, sostenendo di averla spinta "per difendersi". Una versione che dovrà essere verificata nel corso delle indagini. Successivamente sarebbero emersi elementi anche sul secondo delitto, relativo alla donna di 49 anni. La Procura contesta all’uomo il duplice omicidio volontario aggravato.

Contesto personale e ulteriori accertamenti

Nel corso degli accertamenti, è stata ascoltata anche la moglie dell’indagato, che avrebbe riferito di una situazione familiare molto difficile, segnata — secondo quanto emerso — dall’uso di cocaina da parte dell’uomo, da problemi economici e da rapporti fortemente deteriorati.

Lo stesso Landolfi avrebbe ammesso agli investigatori di avere assunto droga prima di uno degli incontri con le vittime. Tutti gli elementi raccolti saranno ora oggetto di approfondimento investigativo e valutazione giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il duplice omicidio ha profondamente colpito l’area vesuviana, riportando al centro il tema della violenza contro le donne più fragili e marginali. Ma questa vicenda racconta anche altro: il ruolo decisivo di cittadini che hanno scelto di non ignorare una situazione anomala. Una telefonata, una fotografia e una segnalazione tempestiva hanno consentito agli investigatori di intervenire rapidamente e di stringere il cerchio attorno al presunto responsabile. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri casi simili e per completare il quadro probatorio a carico di Landolfi.