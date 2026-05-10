Eric Clapton vittima di un episodio spiacevole durante un concerto. Il fatto è avvenuto alla Movistar Arena di Madrid lo scorso giovedì sera segna un nuovo, triste capitolo nella lista degli incidenti causati dal lancio di oggetti sul palco durante i grandi eventi dal vivo. Il celebre chitarrista britannico è stato colpito al petto da un disco in vinile mentre si accingeva a concludere la tappa spagnola del suo tour.

La dinamica dell'incidente

Il concerto di Clapton in quel di Madrid era ormai arrivato alle battute finali. Dopo aver eseguito l'iconica Cocaine, il chitarrista ottantunenne stava ricevendo il calore del pubblico madrileno prima di rientrare nel backstage e prepararsi per l'atteso bis con "Before you accuse me".

In quel momento, qualcuno tra le prime file ha lanciato un vinile verso il musicista, probabilmente nell'azzardata speranza di ottenere un autografo al volo. Il risultato però è stato l'opposto e a farne le spese è stato tutto il pubblico

L'oggetto ha colpito "Slowhand" con violenza proprio al centro del petto. Visibilmente scosso e infastidito dal gesto, Clapton ha abbandonato immediatamente la scena, decidendo di non fare più ritorno sul palco e annullando di fatto il finale della serata.

La reazione dei fan

L'improvvisa interruzione ha lasciato migliaia di spettatori in uno stato di shock e amarezza. Sui social media è esplosa immediatamente la protesta dei presenti, che hanno condannato duramente il gesto isolato di un singolo che ha rovinato l'esperienza a un'intera arena.

Molti fan madrileni hanno espresso profondo imbarazzo per l'accaduto, definendo l'episodio come una mancanza di rispetto inaccettabile nei confronti di una leggenda vivente della musica, soprattutto considerando l'età avanzata dell'artista.

Giustamente l'incidente di Madrid riaccende i riflettori sulla sicurezza degli artisti durante i concerti. Quello che forse nelle intenzioni del fan voleva essere un tentativo maldestro di interazione si è trasformato in un atto pericoloso che ha privato il pubblico di un finale storico e ha messo a rischio l'incolumità di un musicista che, a 81 anni, continua a calcare i palchi di tutto il mondo.