A Napoli, il 23 maggio 2026, si è svolto un incontro di grande rilevanza emotiva e sociale tra i familiari delle vittime di violenza e il vescovo Leone XIV. L'iniziativa, tenutasi presso la storica sede della Curia, ha offerto ai parenti l'opportunità di manifestare apertamente le loro profonde preoccupazioni e di avanzare richieste urgenti per una maggiore sicurezza e una più efficace giustizia. L'evento ha registrato una significativa partecipazione, includendo non solo i diretti interessati, ma anche numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e membri attivi della comunità religiosa, a testimonianza del forte impatto che il tema ha sul tessuto sociale partenopeo.

Durante il dibattito, i familiari hanno espresso con determinazione il loro disagio per il persistente clima di insicurezza che, a loro dire, si respira quotidianamente in città. Una delle dichiarazioni più incisive e toccanti è stata: "Siamo stanchi di aver paura", una frase che ha saputo condensare e rappresentare il sentimento comune di esasperazione e richiesta di cambiamento tra tutti i presenti. I partecipanti hanno quindi sollecitato un impegno concreto e coordinato da parte delle autorità civili e della Chiesa, chiedendo un sostegno tangibile e continuativo per le famiglie colpite e la promozione di iniziative mirate alla prevenzione della violenza, al fine di costruire una comunità più sicura e solidale.

Le richieste dei familiari e il sostegno della Chiesa

Le istanze avanzate dai parenti delle vittime si sono focalizzate sulla necessità di una maggiore e più attenta considerazione da parte delle istituzioni e dell'intera società civile. Hanno inoltre esplicitamente invitato il vescovo Leone XIV a farsi autorevole portavoce delle loro pressanti richieste presso le autorità competenti, affinché le loro voci non restino inascoltate. Il vescovo, dopo aver ascoltato con profonda empatia le testimonianze cariche di dolore e speranza, ha assicurato il pieno e incondizionato sostegno della Chiesa, ribadendo con fermezza che "la comunità non può restare indifferente di fronte al dolore e alla paura" che affliggono i suoi membri, promettendo un impegno attivo e costante.

L'impegno sociale della Curia Arcivescovile di Napoli

La Curia di Napoli, in quanto sede dell'arcivescovo e centro nevralgico delle attività pastorali dell'intera diocesi, svolge un ruolo di fondamentale riferimento e guida per la comunità locale. Oltre alle sue tradizionali funzioni religiose, la Curia si impegna attivamente nella promozione di importanti iniziative sociali e programmi di sostegno dedicati alle famiglie che si trovano in situazioni di particolare difficoltà. Questo impegno si concretizza attraverso una stretta e proficua collaborazione con diverse associazioni e istituzioni presenti sul territorio, con l'obiettivo primario di affrontare in modo efficace le emergenze sociali e di contribuire attivamente al benessere collettivo.