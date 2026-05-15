Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro ha cambiato versione, ammettendo che i fondi destinati al finanziamento del film "Dark Horse", un progetto cinematografico dedicato a suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), sono transitati attraverso un fondo registrato negli Stati Uniti. Questa rivelazione, rilasciata durante un'intervista al canale televisivo GloboNews, segue una precedente negazione da parte del senatore, che il giorno prima aveva categoricamente smentito tale circostanza. L'ammissione segna un punto significativo nelle indagini sui finanziamenti legati all'entourage dei Bolsonaro.

Le transazioni finanziarie e le dichiarazioni del senatore

I fondi in questione, come emerso, sono stati versati dal banchiere Daniel Vorcaro e la loro gestione è avvenuta tramite l'avvocato di Eduardo Bolsonaro, fratello di Flávio. Il senatore Flávio Bolsonaro ha tuttavia tenuto a precisare che "tutte le risorse sono state impiegate integralmente nella produzione del film", negando con forza che il denaro sia stato destinato al sostegno economico di Eduardo Bolsonaro. Quest'ultimo, che risiede negli Stati Uniti, è attualmente sotto indagine per presunte interferenze nella giustizia brasiliana, un contesto che aggiunge ulteriore complessità alla vicenda.

Il portale Intercept Brasil ha rivelato che Daniel Vorcaro avrebbe versato una somma considerevole, circa 61 milioni di reais, equivalenti a 10,4 milioni di euro, attraverso una rete di società e fondi strettamente collegati all'entourage dei Bolsonaro.

Vorcaro stesso è stato arrestato a Brasilia, affrontando gravi accuse di frodi finanziarie miliardarie, riciclaggio e corruzione. In questo scenario, Flávio Bolsonaro ha ribadito che il suo coinvolgimento si è limitato esclusivamente alla ricerca di investitori per il progetto cinematografico sul padre, Jair Bolsonaro, il quale si trova attualmente in carcere dopo una condanna a oltre 27 anni per tentato colpo di Stato.

Il film "Dark Horse" nel quadro delle indagini sulla famiglia Bolsonaro

Il film "Dark Horse" è stato ideato con l'obiettivo di narrare la figura dell'ex presidente Jair Bolsonaro, la cui vicenda giudiziaria e politica ha suscitato un'ampia risonanza sia in Brasile che a livello internazionale.

La gestione di questi fondi e il coinvolgimento di personalità vicine alla famiglia Bolsonaro sono ora sotto la lente d'ingrandimento delle autorità e dei media. Questo accade anche in virtù delle indagini sulle presunte irregolarità finanziarie che vedono coinvolti sia Daniel Vorcaro che l'entourage dell'ex presidente, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla narrazione.

Questa complessa vicenda si inserisce in un quadro ben più ampio di indagini e procedimenti giudiziari che coinvolgono la famiglia Bolsonaro e i suoi stretti collaboratori. L'attenzione è focalizzata in particolare sui flussi finanziari internazionali e sull'utilizzo di fondi che potrebbero essere stati impiegati per finalità sia politiche che personali.

L'ammissione di Flávio Bolsonaro, che ha riconosciuto il transito di denaro attraverso un fondo statunitense, costituisce un elemento di notevole rilevanza. Essa contribuisce a fare maggiore chiarezza sulla dinamica dei finanziamenti legati alla produzione del film "Dark Horse" e sui complessi rapporti tra tutti i soggetti coinvolti in questa intricata rete di interessi.