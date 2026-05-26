La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, composta da sette membri, è in buone condizioni e attualmente in viaggio verso Misurata per il rimpatrio. Il gruppo si trova a bordo di un pullman, scortato da camionette militari sia davanti che dietro, come riferito da Sara Suriano, attivista pugliese presente sul posto. Suriano ha precisato che la destinazione è stata comunicata dal console, ma ha anche sottolineato che i dieci attivisti detenuti, inclusi due italiani, non sono stati ancora rilasciati dalle autorità libiche.

L'attacco al convoglio umanitario è avvenuto nel pomeriggio del 25 maggio 2026, mentre la carovana era accampata in attesa del rilascio dei dieci attivisti della stessa missione.

Le forze militari libiche dell'ovest hanno fatto irruzione nell'accampamento alle 18:30. Sara Suriano ha descritto l'arrivo delle forze: "Abbiamo visto arrivare delle camionette nere di militari. Erano tutti a volto coperto. Prima due, poi quattro, poi altre ancora."

I militari hanno iniziato a intimarli violentemente di sgomberare l'area. "Ci siamo radunati tutti nella moschea ma i militari hanno iniziato a intimarci violentemente di sgomberare l'area, salire sui pullman e andare via. Hanno iniziato a lanciare le tende per sgomberarle. Ci urlavano di andare anche se chiedevamo solo di prendere i nostri effetti personali. C'è stato caos." La moschea, dove alcune donne si erano rifugiate, è stata infine sgomberata con l'uso di gas.

L'intera operazione di sgombero e allontanamento è durata circa due ore, concludendosi verso le 20:30.

Violenza e feriti durante l'aggressione al convoglio

Durante l'aggressione, diverse donne della delegazione hanno subito violenze fisiche: sono state strattonate, colpite alla schiena, una è stata presa per il collo e un'altra trascinata per i piedi fuori dalla moschea. L'attivista ha anche riferito che "un ragazzo dell’organizzazione" è rimasto "privo di sensi e si ipotizza un trauma cranico perché colpito da un pugno". Questi episodi di violenza si sono verificati mentre il gruppo era in presidio per attendere il rilascio dei compagni ancora detenuti.

La Global Sumud Flotilla è una carovana umanitaria internazionale che opera in aree di crisi con l'obiettivo di fornire sostegno e assistenza a popolazioni in difficoltà.

La missione in Libia prevedeva azioni di solidarietà e supporto alle comunità locali, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani e all'assistenza sanitaria. Il convoglio coinvolto nell'attacco era composto da attivisti provenienti da diversi Paesi europei, impegnati in iniziative di cooperazione e monitoraggio della situazione umanitaria sul territorio libico.

L'episodio si inserisce in un contesto di instabilità e tensioni nella regione, dove la presenza di gruppi armati e forze militari rende complesso lo svolgimento di attività umanitarie. Le autorità italiane stanno seguendo da vicino la vicenda, mantenendo i contatti con il consolato e le organizzazioni coinvolte per garantire la sicurezza dei cittadini italiani e degli altri membri della missione umanitaria.