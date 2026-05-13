La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare domani, 14 maggio 2026, da Marmaris, località costiera della Turchia sud-occidentale. Un convoglio di 54 imbarcazioni, con a bordo circa 500 attivisti, si dirigerà verso la Striscia di Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco navale e fornire aiuti umanitari. L'annuncio è stato dato oggi, 13 maggio 2026, durante una conferenza stampa tenuta a Marmaris.

Sumeyra Akdeniz Ordu, attivista turca del comitato della Flotilla, ha specificato che il convoglio include una trentina di navi provenienti dalla Grecia, mentre le altre erano già in Turchia.

Saif Abukeshek, attivista palestinese e membro del comitato guida della Global Sumud Flotilla, ha affermato con decisione: “Sono qui per annunciare ufficialmente che domani la nostra missione continuerà verso Gaza”. Abukeshek ha inoltre criticato “il governo genocida di Israele”, definendolo “una forza brutale di violenza” che “non ha rispetto per i diritti umani, non ha rispetto per il diritto internazionale”, evidenziando la forte motivazione dietro l'iniziativa.

Dettagli e obiettivi della missione

Il convoglio è formato da 54 imbarcazioni e trasporta circa 500 attivisti. Di queste, circa 30 provengono dalla Grecia, mentre le restanti erano già in Turchia. La missione mira a consegnare aiuti umanitari essenziali, come viveri e medicinali, alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, da tempo sotto blocco navale.

Questa azione intende anche richiamare l'attenzione sulla situazione umanitaria critica.

Il contesto della Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è un'iniziativa umanitaria internazionale avviata nella seconda metà del 2025. Il suo scopo principale è rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e assicurare la fornitura di beni di prima necessità. La flottiglia vede la partecipazione di decine di imbarcazioni e attivisti da numerosi Paesi. La sua prima missione, tra agosto e settembre 2025, partì da porti come Barcellona, Genova, Tunisi e Catania. Fu intercettata dalle forze israeliane in acque internazionali il 1º ottobre 2025, con il conseguente sequestro delle imbarcazioni e il trasporto dei passeggeri in Israele. Questo precedente sottolinea le sfide che attendono il nuovo convoglio.