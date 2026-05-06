In Campania, la formazione per ottenere la qualifica di operatore socio‑sanitario (OSS) è regolamentata da specifiche disposizioni regionali e nazionali. Gli enti di formazione professionale che intendono attivare corsi OSS devono essere accreditati e rispettare precisi standard di qualità, sia per quanto riguarda le strutture che per il personale docente e il coordinamento didattico.

La normativa di riferimento prevede che i corsi siano autorizzati dalle amministrazioni provinciali e che l’accreditamento riguardi le singole sedi operative. Gli standard formativi e professionali sono definiti dalla Regione Campania, che aggiorna periodicamente i requisiti necessari per l’attivazione e lo svolgimento dei percorsi formativi.

Dettagli sulle modalità dei corsi OSS in Campania

I corsi per la qualifica di OSS devono essere erogati da enti accreditati secondo la normativa regionale vigente, che disciplina l’attivazione di corsi per i profili OSS. L’accreditamento richiede il rispetto di standard di qualità nella formazione, tra cui la presenza di laboratori specialistici e personale qualificato.

La Regione Campania aggiorna periodicamente il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ), indicando i requisiti strutturali e professionali necessari per i corsi OSS. Tra questi figurano la dotazione di laboratori specialistici e la qualificazione del coordinatore del corso.

Contesto normativo e requisiti formativi

La qualifica OSS è regolamentata a livello nazionale e regionale, secondo la normativa vigente e gli accordi tra Stato e Regioni. I corsi devono includere formazione teorica, pratica e tirocinio. L’esame finale prevede prove scritte, orali e pratiche, sostenute davanti a una commissione composta da membri designati dalla Regione e da un membro interno dell’ente di formazione.

I requisiti per i corsi OSS comprendono la presenza di laboratori specialistici con attrezzature adeguate e la necessità che il coordinatore del corso possieda una laurea magistrale in ambito sanitario o socio‑sanitario e abbia esperienza nella formazione OSS.