Una delle bambine del bosco è stata ricoverata in ospedale a partire da domenica. La notizia è stata resa nota il 5 maggio 2026 dalla Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. È stato specificato che la madre della minore non è presente con lei durante il ricovero. L'annuncio della Garante ha generato un notevole interesse pubblico, raccogliendo oltre mille commenti in poco più di un’ora dalla pubblicazione.

Si apprende che i genitori della bambina hanno già avuto la possibilità di farle visita presso la struttura ospedaliera.

Le condizioni di salute della piccola non desterebbero particolari preoccupazioni, trattandosi, a quanto pare, di una sindrome stagionale. Questo episodio si inserisce nel più ampio contesto delle misure di tutela e assistenza adottate nei confronti della famiglia, nota per aver vissuto in un casolare isolato a Palmoli, in provincia di Chieti, privo di servizi essenziali quali acqua corrente, elettricità e adeguata assistenza pediatrica.

Il percorso di tutela della famiglia

La famiglia, composta dai genitori e dai figli, era stata collocata in una casa famiglia situata a Vasto nel novembre 2025. Tale provvedimento era giunto a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale da parte del tribunale.

Successivamente, a causa di tensioni emerse tra la madre e il personale della struttura di accoglienza, la donna è stata trasferita in un’altra sede. I minori, invece, sono rimasti in affidamento prefissato al padre, il quale, negli ultimi mesi, ha dimostrato un atteggiamento più collaborativo con i servizi sociali, a differenza della madre che era stata allontanata per comportamenti giudicati ostili.

La famiglia aveva vissuto in condizioni di isolamento estremo dal 2021 nel casolare di Palmoli, senza accesso a servizi fondamentali come l'istruzione, le vaccinazioni e cure mediche regolari. Un evento critico si era verificato nell’ottobre 2024, quando i bambini erano stati ricoverati per un’intossicazione causata da funghi raccolti dal padre.

Questo episodio aveva innescato l'intervento dei servizi sociali. Nonostante le diverse offerte di supporto abitativo e sanitario, la famiglia aveva inizialmente rifiutato ogni forma di assistenza proposta.

Il ruolo della Garante e il monitoraggio

La Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza è un’autorità indipendente con il compito di promuovere e tutelare i diritti dei minori sul territorio italiano. L’istituzione interviene attivamente in situazioni di particolare vulnerabilità, monitorando costantemente le condizioni dei minori e segnalando eventuali criticità alle autorità competenti. Nel caso specifico della famiglia del bosco, la Garante ha seguito da vicino gli sviluppi relativi alle condizioni dei minori e ha fornito aggiornamenti pubblici, contribuendo a mantenere alta l'attenzione sul loro benessere e sulle misure di tutela implementate.

La situazione della bambina attualmente ricoverata è oggetto di un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti, mentre il percorso complessivo di tutela e assistenza avviato nei confronti dell'intera famiglia prosegue il suo corso.