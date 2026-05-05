Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza continua ad aggravarsi, con un aggiornamento che evidenzia la drammatica portata del conflitto. Il Ministero della Salute dell'enclave palestinese ha comunicato che il numero totale dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023 ha raggiunto la soglia di 72.615 persone. Questo dato, diffuso il 5 maggio 2026, sottolinea la persistente intensità degli scontri che affliggono la regione.

Le ultime ventiquattro ore hanno registrato un ulteriore, tragico tributo di vite umane. Tre palestinesi sono stati uccisi a seguito di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Tra le vittime più recenti, una persona è stata recuperata dalle macerie, testimonianza diretta della devastazione causata dalle ostilità. Parallelamente, gli ospedali dell’enclave hanno accolto nove nuovi feriti, aggiungendosi a un quadro già estremamente critico e in costante evoluzione.

Il comunicato ufficiale del Ministero ha specificato che questi ultimi decessi si sono verificati in un contesto di violazioni dell’accordo di cessate il fuoco, un patto che era entrato in vigore nell’ottobre 2025. La rottura di tale intesa ha purtroppo condotto a una recrudescenza delle ostilità e a nuove perdite. Il bilancio complessivo dei feriti, dall’inizio delle operazioni militari nell’ottobre 2023, è salito a 172.468 individui, un numero che sottolinea la vastità dell'emergenza umanitaria in corso.

Danni estesi alle infrastrutture e stime per la ricostruzione

Oltre al devastante costo umano, il conflitto ha inferto un colpo durissimo alle infrastrutture civili della Striscia di Gaza. Le segnalazioni indicano che un impressionante 90% delle strutture civili è stato colpito, compromettendo gravemente la capacità di vita e di ripresa della popolazione. Questa distruzione capillare ha generato danni diffusi su tutto il territorio, rendendo la quotidianità estremamente difficile per gli abitanti e ostacolando qualsiasi tentativo di normalizzazione.

Di fronte a tale scenario di distruzione, le Nazioni Unite hanno fornito una stima preliminare dei costi necessari per la ricostruzione della Striscia.

Le cifre sono colossali: si prevede che saranno necessari circa 70 miliardi di dollari per ripristinare le infrastrutture essenziali e permettere una ripartenza della vita civile. Questo dato evidenzia l'enormità della sfida che attende la comunità internazionale e le autorità locali per il futuro di Gaza, proiettando un'ombra lunga sulla ripresa post-bellica.

Il ruolo cruciale del Ministero della Salute di Gaza

In questo contesto di crisi prolungata, il Ministero della Salute della Striscia di Gaza svolge un ruolo di fondamentale importanza. L’ente è l’unica fonte ufficiale per la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle vittime e ai feriti all'interno del territorio. La sua operatività è essenziale per monitorare costantemente la situazione sanitaria e per fornire aggiornamenti periodici e verificati sull’andamento del conflitto e sulle sue drammatiche conseguenze per la popolazione civile, spesso intrappolata negli eventi bellici.

Attraverso i suoi comunicati, il Ministero offre una panoramica costante dell'impatto delle ostilità, fungendo da punto di riferimento cruciale per comprendere la portata della crisi umanitaria. La sua attività di monitoraggio e la pubblicazione di bilanci dettagliati sono indispensabili per informare l'opinione pubblica globale e le organizzazioni internazionali sulla gravità della situazione nell'enclave palestinese, sollecitando attenzione e interventi umanitari.