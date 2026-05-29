Un giudice federale degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che dichiara "illegittimo" il nome dell'ex presidente Donald Trump, precedentemente apposto sulla facciata del prestigioso Kennedy Center e su tutti i materiali di branding ufficiali dell'istituzione. La decisione, presa dal giudice Christopher R. Cooper della Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Washington, ordina la rimozione immediata del riferimento a Trump dall'edificio e da ogni supporto comunicativo ufficiale del centro culturale.

La pronuncia giudiziaria si fonda in maniera categorica sulla legge istitutiva del John F.

Kennedy Center for the Performing Arts. Questa normativa stabilisce inequivocabilmente che l'istituzione deve portare il nome del presidente John F. Kennedy. Il giudice Cooper ha sottolineato con chiarezza che solo il Congresso degli Stati Uniti detiene l'autorità esclusiva per modificare la denominazione del centro. "È stato il Congresso a conferire il nome al Kennedy Center, e solo il Congresso può modificarlo", ha ribadito il giudice nella sua decisione, evidenziando la perentorietà della normativa vigente.

La sentenza federale e le sue implicazioni

Il giudice Cooper ha rilevato che la decisione del consiglio direttivo del Kennedy Center di aggiungere il nome di Trump era in diretto e palese contrasto con la legge federale che regola l'istituzione.

La sentenza impone, pertanto, la rimozione immediata di ogni menzione di Trump, sia dalla facciata dell'edificio che da tutti i materiali ufficiali e promozionali del centro. La corte ha riaffermato con decisione che qualsiasi variazione al nome di un'istituzione federale di tale importanza può essere autorizzata esclusivamente tramite un atto legislativo del Congresso degli Stati Uniti, e non da altri organi.

Il John F. Kennedy Center: un simbolo culturale

Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, situato strategicamente nella capitale Washington D.C., è stato inaugurato nel 1971. La sua creazione è avvenuta con lo scopo di fungere da memoriale nazionale vivente, interamente dedicato al presidente John F.

Kennedy. Nel corso dei decenni, il centro è diventato uno dei principali e più riconosciuti poli culturali degli Stati Uniti, ospitando un'ampia e variegata offerta di spettacoli che spaziano dalla musica classica alla danza contemporanea, dal teatro alle arti performative. La sua denominazione è stata fissata da una legge specifica del Congresso, la quale vincola il nome dell'istituzione al presidente Kennedy, senza possibilità di alterazioni da parte di altri enti o organismi.

La sentenza emessa dal giudice Cooper riafferma un principio giuridico fondamentale: le denominazioni ufficiali delle istituzioni federali, una volta stabilite per legge, possono essere alterate e modificate esclusivamente attraverso un nuovo e specifico provvedimento legislativo. Di conseguenza, il Kennedy Center continuerà a onorare il nome del presidente John F. Kennedy, in piena e inalterata conformità con quanto previsto dalla sua legge istitutiva originaria.