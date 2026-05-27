Agenti della Guardia Civil spagnola hanno fatto irruzione all'alba del 27 maggio 2026 nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (PSOE), situata in via Ferraz a Madrid. L’operazione è stata disposta dal tribunale dell’Audiencia Nacional nell’ambito di un’inchiesta coperta da segreto istruttorio. L’azione non è collegata al caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea, su cui indaga la stessa corte.

Dettagli dell'operazione e contesto giudiziario

L’intervento della Guardia Civil è stato condotto dalla Unidad Central Operativa (UCO) e diretto dal giudice Santiago Pedraz.

L’operazione si inserisce in un’indagine su una presunta rete di finanziamento illegale del PSOE, con particolare attenzione alla figura di Leire Díez, soprannominata la “fontanera” del partito, e ai suoi rapporti con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Gli agenti hanno ricevuto l’ordine di perquisire anche immobili riconducibili a membri dell’alta dirigenza del PSOE coinvolti nella presunta trama. L’iniziativa ha avuto il sostegno della Fiscalía Anticorrupción e, in caso di mancata collaborazione del partito, gli agenti sono stati autorizzati a procedere con perquisizioni anche senza consenso.

Precedenti interventi e modalità operative

La UCO aveva già effettuato un accesso nella sede di Ferraz il 20 giugno 2025, in seguito all’imputazione dell’allora segretario all’organizzazione Santos Cerdán, eseguendo in quell’occasione un clonaggio di materiale informatico strettamente legato a Cerdán.

L’indagine attuale si concentra sull'esistenza di un meccanismo duraturo volto a iniettare fondi opachi nella contabilità di Ferraz, strutturato per eludere il controllo del Tribunal de Cuentas. Le indagini includono anche i pagamenti in contanti effettuati all’interno della sede del partito. Conversazioni sequestrate all’ex consigliere di José Luis Ábalos, Koldo García, descrivono anticipi in banconote, talvolta da 500 euro. L’ex tesoriere Mariano Moreno ha descritto la pratica del ritiro di contanti tramite furgoni blindati come “cultura organizzativa” priva di meccanismi di verifica, acuendo i sospetti.

Ulteriori elementi investigativi

L’imprenditore Víctor de Aldama, imputato nella cosiddetta trama degli idrocarburi, ha riferito di aver cercato imprese disposte a pagare tangenti per sostenere il partito in cambio di appalti.

Ha inoltre consegnato un presunto “plico venezuelano” che, a suo dire, collegherebbe i socialisti all’ingresso irregolare di fondi. Anche l’imprenditrice Carmen Pano, coinvolta nella stessa indagine, ha dichiarato di aver consegnato 90.000 euro in contanti a un individuo non identificato all’interno della sede del partito. L’operazione in corso mira a recuperare documenti e tracce di una presunta contabilità parallela, sotto la supervisione giudiziaria e con il supporto della Fiscalía Anticorrupción.