Un convoglio di aiuti umanitari, composto da circa trecento persone tra personale medico, ingegneri, muratori e attivisti volontari, è bloccato da sette giorni alle porte di Sirte, in Libia. La missione, organizzata dalla Global Sumud Maghreb in coordinamento con la Global Sumud internazionale, mira a consegnare aiuti e medicinali alla popolazione di Gaza. Il gruppo si trova a circa sei chilometri dal checkpoint che separa la Libia occidentale da quella orientale, in un'area controllata dalle milizie del generale Khalifa Haftar.

Le delegazioni del convoglio sono state respinte dalle autorità della Libia dell'Est nelle ultime quarantotto ore, interrompendo ogni possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa.

Le autorità locali hanno richiesto di lasciare gli aiuti senza alcuna garanzia sulla loro destinazione e di fare ritorno. Flotilla Italia ha dichiarato la sua ferma opposizione a tale richiesta, esigendo garanzie che gli aiuti siano effettivamente consegnati dalla Mezzaluna Rossa alla popolazione di Gaza. La comunità internazionale è stata sollecitata a fare pressione per il rispetto del diritto internazionale e per garantire il passaggio degli aiuti.

Il convoglio e le difficoltà sul campo

Il convoglio è costituito da cinque autobus, diversi minivan, tre ambulanze e tre case mobili. Vi partecipano 150 membri provenienti da Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, oltre a 150 "internazionali", tra cui una folta delegazione turca e tredici cittadini italiani.

Arrivati a Tripoli il 6 maggio, i partecipanti hanno accelerato il viaggio verso Sirte a causa di una campagna mediatica orchestrata dalle autorità locali, che tentava di scoraggiare la missione descrivendoli come "miscredenti". Dopo aver trovato ospitalità in una scuola coranica, il gruppo ha raggiunto la "buffer zone" tra la Libia ovest e quella est.

Attualmente, il convoglio si trova in una situazione di stallo, accampato da giorni in condizioni igieniche precarie a sei chilometri dal checkpoint. Domenico Centrone, responsabile media della missione, ha riferito che il 21 maggio una piccola delegazione ha tentato di consegnare un documento per chiarire gli intenti umanitari, ma è stata respinta in maniera abbastanza minacciosa.

La richiesta del governo Haftar di consegnare gli aiuti direttamente a loro, senza garanzie di destinazione, è considerata "fuori discussione" dalla missione. I volontari sono determinati a proseguire fino a quando sarà possibile, assicurando che gli aiuti a Gaza arrivino, anche se non saranno loro stessi a portarli attraverso il valico di Rafah.

Contesto e obiettivi della missione

Questa missione di terra assume un'importanza cruciale in seguito all'interruzione violenta e illegale della missione via mare della Global Sumud Flotilla, fermata nel Mediterraneo. Con l'embargo imposto alla Striscia di Gaza, la speranza di far giungere aiuti umanitari è ora riposta su questo convoglio. La priorità resta ottenere le necessarie garanzie affinché la Mezzaluna Rossa possa effettivamente consegnare gli aiuti alla popolazione palestinese.