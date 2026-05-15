PORT-AU-PRINCE, 15 maggio 2026 – La capitale haitiana, Port-au-Prince, è stata colpita da violenti scontri tra bande armate. A partire da sabato, questi conflitti hanno causato la morte di almeno settantotto persone. Il bilancio, sebbene ancora provvisorio, include dieci civili tra le vittime e registra sessantasei feriti. Tali episodi di violenza si sono concentrati nelle aree periferiche della città, zone già note per la presenza di gruppi armati e per precedenti episodi di instabilità.

La situazione rimane estremamente tesa e in evoluzione, con le autorità locali e le organizzazioni internazionali impegnate nel monitoraggio costante.

Si teme che il numero delle vittime possa purtroppo aumentare. Gli scontri, iniziati sabato, hanno coinvolto diverse bande armate che operano nella periferia di Port-au-Prince, con la popolazione civile che subisce le conseguenze più gravi di questi conflitti tra gruppi rivali.

L'escalation della violenza e il drammatico bilancio

Le autorità locali, in sinergia con le agenzie delle Nazioni Unite, stanno intensificando gli sforzi per fornire assistenza umanitaria e ristabilire la sicurezza nelle zone colpite. È stata evidenziata l'urgenza di un intervento rapido per scongiurare un ulteriore aggravamento della crisi, che rischia di destabilizzare ulteriormente la regione.

Il ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti (BINUH)

L'Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti (BINUH) è una missione politica speciale istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo è sostenere il governo haitiano nel rafforzamento delle istituzioni democratiche e nella promozione di stabilità e sicurezza. Operativo dal 2019, il BINUH fornisce supporto tecnico e consulenza in aree vitali come la governance, i diritti umani e la sicurezza pubblica.

La missione opera in stretto coordinamento con le autorità haitiane e partner internazionali per affrontare le sfide poste dalla criminalità organizzata e dalle violenze legate alle bande. Queste problematiche rappresentano una delle principali minacce alla sicurezza e allo sviluppo del paese, rendendo l'intervento del BINUH cruciale per la stabilizzazione della regione e la protezione della popolazione.