La nave Hondius, coinvolta in un focolaio di hantavirus, ha lasciato Tenerife la sera dell'11 maggio 2026, dopo lo sbarco di tutti i passeggeri e parte dell'equipaggio. L'imbarcazione è attesa a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nella serata di domenica, al termine di sei giorni di navigazione. La data di arrivo è stata definita provvisoria dall'armatore.

A bordo della Hondius sono rimasti 25 marinai, due membri del personale medico e il corpo della turista tedesca deceduta durante la crociera. L'operazione di evacuazione a Tenerife ha coinvolto le autorità spagnole, inclusi tre ministri e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'intervento, di portata internazionale, ha mobilitato Guardia Civil e polizia per la sicurezza del porto e il trasferimento dei passeggeri all'aeroporto di Tenerife Sud, da cui sono stati rimpatriati in 23 Paesi.

L'evacuazione dei passeggeri a Tenerife

La Hondius è giunta nel porto industriale di Granadilla, a Tenerife, all'alba di domenica 10 maggio, dopo tre giorni di navigazione da Capo Verde. Il focolaio di hantavirus a bordo aveva causato tre decessi su otto casi confermati o sospetti. I passeggeri sono stati sbarcati in gruppi per nazionalità, sottoposti a controlli sanitari e trasferiti con autobus militari all'aeroporto per il rimpatrio. Le operazioni si sono svolte nell'arco della giornata, sotto la supervisione delle autorità sanitarie spagnole e dell'OMS.

La ministra della salute spagnola, Mónica García Gómez, ha assicurato che "il meccanismo sta funzionando completamente normalmente" e ha precisato che "nessuno degli arrivi è un caso confermato", ma tutti avrebbero osservato la quarantena e i protocolli sanitari previsti.

Il viaggio verso Rotterdam e il porto di Granadilla

La partenza della Hondius da Tenerife è avvenuta dopo il completamento dei rimpatri e il rifornimento della nave. Il porto di Granadilla, scelto per l'evacuazione, è una struttura industriale inaugurata nel 2018, utilizzata per la sua posizione strategica e la bassa attività commerciale. La decisione di impiegare questo scalo è maturata a seguito di intense discussioni tra le autorità regionali delle Canarie e il governo centrale spagnolo, che ha assunto il coordinamento delle operazioni per garantire l'assistenza medica a bordo.

Dopo aver lasciato Tenerife, la nave Hondius ha ripreso la navigazione verso Rotterdam, dove è attesa con l'equipaggio ridotto e il personale medico che continuerà a monitorare la situazione sanitaria durante il viaggio.