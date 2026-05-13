Il Consiglio di Stato ha disposto la riapertura provvisoria del Grand Hotel La Sonrisa, celebre come "Il Castello delle cerimonie", situato a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La decisione, giunta il 13 maggio 2026, è stata formalizzata attraverso un decreto cautelare monocratico emesso dal presidente della settima sezione, che ha sospeso l’efficacia del precedente provvedimento di chiusura immediata disposto dal Tar della Campania solo due giorni prima, ribaltando così la precedente sentenza.

La struttura, divenuta iconica grazie al fortunato programma televisivo, era stata colpita dalla revoca delle licenze per le attività alberghiere e di ristorazione, disposta con effetto immediato dal Comune di Sant’Antonio Abate.

La famiglia Polese, proprietaria del complesso, aveva prontamente annunciato battaglia legale, conferendo mandato ai propri avvocati per presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di primo grado del Tar, ritenuta ingiusta.

Il provvedimento del Consiglio di Stato

Il decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato garantisce la prosecuzione delle attività economiche del Grand Hotel La Sonrisa fino alla data dell’udienza collegiale, già fissata per il 4 giugno 2026. Il presidente della sezione ha evidenziato come l’esigenza di assicurare la continuità operativa degli appellanti sia stata ritenuta prevalente, disponendo la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata e dei provvedimenti amministrativi precedentemente contestati davanti al Tar, in attesa di un approfondimento collegiale.

L’avvocato Ignazio Tranquilli, membro del pool legale che difende La Sonrisa, ha commentato la decisione come "finalmente uno spiraglio di giustizia in un clima di inusuale accanimento amministrativo", esprimendo un cauto ottimismo. A sua volta, l’avvocato Dario Vannetiello, legale di Imma Polese, proprietaria della struttura, ha evidenziato come l’autorità amministrativa dovrebbe attendere l’esito dei ricorsi ancora pendenti, sia in sede amministrativa che penale. "Evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di non accelerare gli effetti della precedente sentenza di condanna che è attualmente oggetto di revisione", ha affermato Vannetiello, sottolineando la complessità del quadro giuridico.

Contesto e prossime tappe

L’udienza collegiale in camera di consiglio è, come detto, in programma per il 4 giugno 2026, e sarà un momento cruciale per la vicenda. Parallelamente, la vicenda legale si estende anche alla sede penale, dove sono pendenti ulteriori ricorsi che aggiungono un ulteriore livello di complessità. Una prima richiesta di revisione, precedentemente respinta dalla Corte di appello di Roma, è ora oggetto di un ricorso per Cassazione, la cui decisione è attesa per il 9 luglio e potrebbe ridefinire gli scenari. Inoltre, solo una settimana fa, è stata depositata una seconda richiesta di revisione, questa volta basata su otto nuove prove, che potrebbero aprire nuove prospettive.

In attesa delle decisioni definitive, La Sonrisa potrà proseguire temporaneamente le proprie attività, garantendo così la continuità lavorativa.

Il futuro della struttura rimane tuttavia strettamente legato agli esiti dei complessi procedimenti amministrativi e penali ancora in corso, che definiranno in modo conclusivo la sorte del celebre "Castello delle cerimonie" e del suo indotto.