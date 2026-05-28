Il Papa si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino la mattina di sabato 22 agosto, accogliendo l'invito ufficiale dei Capitani Reggenti. L'annuncio, diffuso dalla Prefettura della Casa pontificia, segna un evento di notevole importanza per la piccola e antica Repubblica, che si prepara ad accogliere il Pontefice per un incontro che avrà sia un carattere istituzionale che pastorale, rafforzando i legami spirituali e diplomatici.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Santo Padre proseguirà il suo viaggio, come già precedentemente comunicato, facendo tappa al Meeting di Rimini e nella città romagnola.

La visita a San Marino si inserisce dunque in un programma più ampio che vedrà coinvolta anche la rinomata località adriatica, conosciuta a livello internazionale per ospitare eventi di rilievo.

La visita del Pontefice nella Repubblica del Titano

La presenza del Pontefice sul territorio sammarinese è stata resa possibile grazie all'invito ufficiale dei Capitani Reggenti, le massime autorità della Repubblica. La Prefettura della Casa pontificia ha confermato che la visita si svolgerà nella mattinata del 22 agosto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo al programma specifico degli incontri o delle celebrazioni religiose che si terranno durante la permanenza del Papa nella Repubblica del Titano.

San Marino: un modello istituzionale unico

La Repubblica di San Marino è uno Stato indipendente, incastonato nell'Italia centrale, e vanta il primato di essere la più antica repubblica del mondo ancora esistente. La sua peculiare organizzazione istituzionale è caratterizzata dalla figura dei Capitani Reggenti, due capi di Stato che vengono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale, l'organo legislativo della Repubblica. Essi rappresentano la massima autorità istituzionale e ricoprono funzioni sia di rappresentanza che di garanzia costituzionale, incarnando la continuità storica e l'autonomia dello Stato.

Con una popolazione di circa 34.000 abitanti, San Marino ha una lunga e fiera tradizione di autonomia e indipendenza.

L'imminente visita del Papa costituisce un momento di particolare significato per l'intera comunità sammarinese, che si prepara ad accogliere il Pontefice in una cornice che unisce il rispetto delle tradizioni istituzionali e la profonda spiritualità religiosa.