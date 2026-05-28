Il Rotary E-Club Italy South 2100 ha recentemente organizzato una significativa cena di beneficenza a Napoli, presso il Circolo Cannottieri, con l'obiettivo primario di raccogliere fondi essenziali per una casa famiglia in Uganda. Questa struttura accoglie e protegge circa trenta donne e bambini affetti da albinismo, persone che in molti Paesi africani sono purtroppo vittime di gravi discriminazioni e violenze. L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente del club, l'avvocato Stefano Maria Russo, si propone di sostenere attivamente il progetto WACWAU (Women and Children with Albinism Uganda), un'organizzazione non governativa locale che gestisce direttamente la casa famiglia.

Sostegno contro discriminazione e rischi in Africa

La raccolta fondi ha visto una partecipazione eterogenea e qualificata, includendo avvocati, medici, farmacisti, imprenditori, docenti, artisti, notai e persino la console dell'Ecuador, Mariagrazia Alvarez. L'attenzione è stata posta sul fornire un sostegno concreto a individui con albinismo, i quali, in diverse nazioni africane, non solo affrontano rischi medici elevati – come l'alta incidenza di cancro della pelle e seri problemi di vista dovuti all'assenza di melanina – ma subiscono anche profonda emarginazione sociale e terribili aggressioni fisiche. Queste violenze sono spesso radicate in superstizioni e ignoranza culturale, rendendo la loro condizione ancora più vulnerabile.

Il ruolo di WACWAU e la partnership con Fondazione Cariello Corbino

Per massimizzare l'impatto del proprio intervento, il Rotary E-Club Italy South 2100 ha stretto una proficua collaborazione con la Fondazione Cariello Corbino, istituita nel 2017 da Alberto Corbino. Questa partnership è fondamentale per il supporto al progetto WACWAU. L'organizzazione ugandese si dedica con impegno alla gestione della casa famiglia, offrendo non solo un rifugio sicuro, ma anche protezione, assistenza qualificata e supporto educativo mirato alle donne e ai bambini con albinismo. La missione di WACWAU è chiara: garantire loro sicurezza, il rispetto dei diritti fondamentali e una piena inclusione sociale, combattendo attivamente le discriminazioni e promuovendo una maggiore consapevolezza sui complessi rischi sanitari e sociali che queste persone sono costrette ad affrontare quotidianamente.

Un impegno per dignità e inclusione sociale

La casa famiglia, fulcro del progetto sostenuto, si configura come un punto di riferimento essenziale per la tutela dei diritti delle persone con albinismo in Uganda. Attraverso iniziative di solidarietà come la raccolta fondi organizzata a Napoli, si rafforza l'impegno collettivo per offrire opportunità di vita dignitosa e una protezione indispensabile a chi è maggiormente esposto a discriminazioni e violenze. L'azione congiunta di associazioni italiane e organizzazioni non governative locali non solo contribuisce a fornire aiuto diretto, ma svolge anche un ruolo cruciale nel sensibilizzare l'opinione pubblica e nel promuovere interventi di solidarietà internazionale, fondamentali per un futuro di maggiore equità e rispetto.