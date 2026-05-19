L'Imam Taha Hassane, direttore del Centro Islamico di San Diego, ha lanciato un accorato appello alla tolleranza religiosa, in seguito a una serie di episodi di odio che hanno profondamente scosso la sua comunità. Durante una conferenza stampa tenutasi a San Diego, Hassane ha espresso il profondo dolore e il lutto che pervadono la comunità musulmana locale, dichiarando con fermezza: “Quello che posso dire in questo momento è che la mia comunità è in lutto”. L’imam ha sottolineato come la situazione attuale sia stata del tutto inaspettata, ma ha anche evidenziato una preoccupante realtà, affermando che “l’intolleranza religiosa e l’odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti”.

Questo quadro di crescente ostilità ha reso ancora più urgente il suo messaggio di pace e comprensione.

Un Appello alla Responsabilità Collettiva per la Tolleranza

Nel corso dell’incontro con i media, l’Imam Hassane ha esteso un invito pressante a tutte le componenti della società, esortandole a farsi carico attivamente della costruzione di una vera e propria cultura dell’amore e del rispetto reciproco. Con parole chiare e dirette, Hassane ha affermato: “Siamo tutti responsabili, qualunque sia il nostro ruolo, come genitori, come operatori dei media, come funzionari eletti, come forze dell’ordine, come leader religiosi”. Ha inoltre ribadito con forza che ogni cittadino, indipendentemente dalla propria posizione o credo, può e deve contribuire attivamente alla protezione della società e della nazione.

Questo impegno si traduce nella promozione costante della tolleranza e del rispetto tra le diverse fedi e culture, elementi fondamentali per una convivenza pacifica e armoniosa.

Il Ruolo del Centro Islamico e il Rispetto per le Vittime

In un momento di così grande sensibilità, l’Imam Hassane ha esortato il pubblico e, in particolare, i rappresentanti dei media a osservare il massimo rispetto per la privacy delle vittime e delle loro famiglie. Ha sottolineato l’importanza cruciale di un approccio discreto e rispettoso in questi momenti di dolore collettivo, affinché le persone colpite possano elaborare il lutto con la dovuta serenità. Il Centro Islamico di San Diego, l’istituzione che Hassane dirige, rappresenta una delle principali realtà religiose della città.

Fondato nel 1981, il Centro svolge un ruolo fondamentale, offrendo una vasta gamma di servizi religiosi, educativi e sociali alla comunità musulmana locale, fungendo da punto di riferimento e sostegno.

Da oltre quarant’anni, il Centro Islamico di San Diego si dedica attivamente alla promozione della comprensione interreligiosa e alla coesione sociale. L’istituzione organizza con regolarità incontri, attività educative e iniziative di dialogo, coinvolgendo attivamente altre comunità religiose e civili. L’obiettivo primario di queste iniziative è favorire la convivenza pacifica e il rispetto reciproco all’interno della società statunitense, costruendo ponti di dialogo e abbattendo barriere di pregiudizio.

L’impegno del Centro si manifesta nel costante sforzo di creare un ambiente inclusivo, dove la diversità sia vista come una risorsa e non come un motivo di divisione, contrastando l’odio religioso e promuovendo valori di solidarietà e fratellanza.