Un grave incidente ha gettato un'ombra sui preparativi per i festeggiamenti del Santo patrono a Lioni, in provincia di Avellino. Un giovane operatore di 26 anni, originario del Bangladesh, è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito da una trave mentre era impegnato nelle fasi di revisione e collaudo di una giostra. L'episodio, che ha generato viva preoccupazione, si è verificato nella serata del 25 maggio, proprio mentre si ultimavano i controlli sull'impianto delle attrazioni.

Il ragazzo, che svolgeva il ruolo di collaboratore per il gestore delle attrazioni, stava eseguendo le verifiche tecniche quando è stato improvvisamente raggiunto e colpito con violenza dalla struttura di una delle giostre, precipitando poi rovinosamente al suolo.

Le sue condizioni di salute sono apparse immediatamente critiche, rendendo indispensabile l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto sono giunti con rapidità i sanitari del 118, affiancati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. Data la gravità delle lesioni riportate, in particolare alla testa, il 26enne è stato trasportato d'urgenza tramite eliambulanza all'ospedale 'Moscati' di Avellino. Qui, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove i medici stanno monitorando costantemente il suo quadro clinico, che rimane estremamente delicato.

I soccorsi immediati e l'avvio delle indagini

La risposta all'emergenza è stata celere e coordinata. I soccorritori del servizio di emergenza sanitaria, una volta sul luogo dell'incidente, hanno immediatamente compreso la necessità di un trasporto specializzato e rapido, richiedendo l'intervento di un elicottero per trasferire il ferito all'ospedale nel minor tempo possibile.

Contestualmente, le forze dell'ordine hanno prontamente avviato un'indagine approfondita per fare piena luce sull'accaduto. L'obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Le prime informazioni raccolte, sebbene ancora preliminari e soggette a verifica, indicano che il giovane sia stato colpito dalla struttura dell'attrazione proprio durante le cruciali operazioni di collaudo, un momento fondamentale per la sicurezza delle giostre.

La comunità in attesa e la sicurezza delle attrazioni

L'impianto delle giostre era stato allestito nel cuore di Lioni in vista dei prossimi festeggiamenti del Santo patrono, un appuntamento che tradizionalmente richiama un'ampia partecipazione.

La comunità locale sta seguendo ora con profonda apprensione l'evolversi delle condizioni del giovane operatore, esprimendo solidarietà e vicinanza alla sua famiglia. Nel frattempo, le autorità competenti stanno proseguendo con la massima diligenza gli accertamenti necessari non solo per determinare le cause specifiche di questo tragico evento, ma anche per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza relative a tutte le attrazioni e garantire la prevenzione di futuri incidenti durante le manifestazioni pubbliche, fiere e sagre, assicurando così la tranquillità e l'incolumità dei partecipanti.