Il Primo Maggio, festa dei lavoratori, Cosimo Galizia, 55 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro, proprio mentre stava svolgendo le sue normali attività in una contrada della bassa valle del Crati, in provincia di Cosenza in Calabria. Il fatale ribaltamento del suo mezzo agricolo ha causato una morte che ha scosso l'intera comunità locale, portando alla cancellazione dell’evento programmato per celebrare la festa.

Un incidente durante il lavoro agricolo

L' incidente è avvenuto nella tarda mattinata del Primo Maggio. Cosimo Galizia stava lavorando su un terreno in una zona periferica di Spezzano Albanese quando, per cause ancora in fase di accertamento, il suo mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato.

L’uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore. Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi, la gravità della situazione non ha permesso alcuna possibilità di salvezza. I sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza, ma il cuore di Galizia ha cessato di battere durante i tentativi di rianimazione.

L’intervento dei carabinieri e l’indagine in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di San Marco Argentano per avviare le indagini e chiarire le cause esatte dell’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, con gli inquirenti che stanno cercando di capire se si sia trattato di un errore umano o di un guasto meccanico.

Al momento, sono in corso gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità. La notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro del paese, scatenando un’ondata di commozione e dolore tra i residenti. La Procura è stata prontamente informata e seguirà gli sviluppi del caso.

Il dolore della comunità di Spezzano Albanese

Cosimo Galizia era un uomo molto conosciuto a Spezzano Albanese. La sua perdita ha colpito duramente la comunità locale, che lo ricordava per la sua dedizione al lavoro e il suo carattere generoso. In segno di rispetto, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare l’evento del Primo Maggio, previsto in piazza della Repubblica, lasciando un vuoto nella festa che avrebbe dovuto celebrare il lavoro. "Ci stringiamo alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene", ha dichiarato il sindaco in un comunicato ufficiale.