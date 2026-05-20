L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) ha presentato le sue attività a Roma, con focus su innovazione e dialogo istituzionale, durante l'evento "La scienza della misura parla ai politici". L'iniziativa, tenutasi il 20 maggio 2026 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha evidenziato il ruolo centrale della metrologia (scienza della misura) per ricerca, innovazione e politiche pubbliche.

Temi esplorati: dalla misurazione del tempo sulla Luna alle applicazioni dell'idrogeno come vettore energetico, fino all'importanza delle misure di precisione per sicurezza alimentare e salute.

Il presidente dell'Inrim, Diederik Sybolt D. Wiersma, ha affermato: "la metrologia è fondamentale per la competitività industriale e per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale". Tra i progetti: orologi atomici per la Luna e strumenti per la misurazione dell'idrogeno nei processi energetici.

Inrim e il dialogo con le istituzioni

Istituzioni, accademici e industriali presenti. Illustrati risultati di ricerche Inrim in fisica, chimica e ingegneria, con ricadute su economia, ambiente e salute pubblica. Il presidente Wiersma ha sottolineato che "la collaborazione tra scienza e politica è essenziale per garantire standard affidabili e favorire l'innovazione". L'incontro ha rafforzato il dialogo tra ricercatori e decisori politici, promuovendo consapevolezza sull'importanza delle misure di precisione.

La missione dell'Inrim

L'Inrim è l'ente pubblico italiano responsabile della ricerca scientifica in metrologia. Sviluppa e mantiene i campioni nazionali delle unità di misura, garantendone la riferibilità internazionale. L'istituto svolge ricerca avanzata in fisica, chimica e ingegneria, offrendo supporto tecnico e scientifico a imprese, enti pubblici e privati. Collabora con organismi internazionali per l'uniformità delle misure e l'innovazione tecnologica in settori come salute, energia, industria e ambiente.