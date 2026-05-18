La procura di La Spezia ha convocato i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, il giovane sottufficiale di 25 anni trovato senza vita lo scorso 22 aprile. Il decesso di Sparago, originario di Curti (Caserta) e in servizio presso la stazione dei carabinieri di Borghetto Vara, è avvenuto a seguito di un colpo di pistola alla testa. La decisione di ascoltare i familiari è stata presa dal sostituto procuratore Monica Burani, titolare del fascicolo d'indagine, accogliendo la richiesta avanzata dai legali della famiglia, gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo.

Questo passo rappresenta un momento cruciale nell'inchiesta volta a chiarire le circostanze della tragica scomparsa del carabiniere.

Le indagini per istigazione al suicidio e i dubbi della famiglia

Il fascicolo aperto dalla procura di La Spezia ipotizza il reato di istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. Questa pista investigativa è stata fin da subito sostenuta dai genitori di Giovanni Sparago, i quali non hanno mai creduto alla tesi del suicidio del figlio. Essi ritengono, infatti, che il gesto possa essere stato in qualche modo provocato da fattori esterni o da terze persone. La convocazione dei genitori in procura mira proprio a raccogliere la loro testimonianza, considerata potenzialmente ricca di elementi utili per dare nuovi spunti investigativi e per contribuire all'identificazione di eventuali responsabili.

La loro versione dei fatti è ritenuta fondamentale per orientare ulteriormente le indagini, che si presentano complesse e articolate su più fronti.

Accertamenti tecnici cruciali e analisi forensi

Nell'ambito degli accertamenti tecnici, il pubblico ministero Burani ha affidato al RIS dei Carabinieri di Parma l'incarico di effettuare analisi non ripetibili. Queste prevedono l'utilizzo della microscopia elettronica a scansione sui tamponi che erano stati sequestrati durante i primi rilievi sulla scena del ritrovamento del corpo. L'obiettivo primario di tali esami è rilevare l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo sulle mani del maresciallo Giovanni Sparago, un dettaglio che potrebbe fornire indicazioni decisive sull'accaduto.

Le operazioni tecniche sono programmate per iniziare il prossimo 26 maggio e si svolgeranno alla presenza del comandante del RIS di Parma, Matteo Donghi, e del consulente di parte nominato dalla famiglia Sparago, Paride Minervini, un esperto balistico di riconosciuta competenza.

Parallelamente, l'inchiesta attende l'esito dell'autopsia sul corpo del giovane carabiniere, che era stata eseguita il 23 aprile presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia. Questo esame autoptico è fondamentale per stabilire la causa e le modalità precise del decesso. Un altro fronte investigativo di grande importanza riguarda l'analisi del telefonino di Giovanni Sparago, sequestrato sin dal momento del ritrovamento del suo cadavere.

Nei prossimi giorni, la procura conferirà un nuovo incarico per procedere all'acquisizione e alla successiva analisi forense dei dati contenuti nel dispositivo. Tutti gli scenari investigativi, incluse le ipotesi più disparate, rimangono aperti e sotto attenta valutazione da parte degli inquirenti, che non escludono alcuna possibilità per fare piena luce sulla vicenda che ha scosso la comunità.