Una delicata operazione di polizia, mirata alla cattura di un latitante albanese, ha visto tre agenti della questura di Caserta riportare ferite, sebbene non gravi. L'incidente, che ha suscitato notevole apprensione tra la popolazione locale, si è consumato nel cuore del centro storico di Grazzanise, in provincia di Caserta. Qui, le pattuglie della squadra mobile erano riuscite a intercettare il veicolo sul quale viaggiava il ricercato, dando il via a una sequenza di eventi concitati.

La dinamica dei fatti ha visto le auto della Polizia posizionarsi strategicamente per bloccare la fuga del latitante.

Tuttavia, non appena gli agenti sono scesi dai veicoli, il ricercato ha reagito con violenza, forzando il posto di blocco e investendo i poliziotti. Ne è scaturito un concitato inseguimento, durante il quale sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, sebbene nessuno sia rimasto ferito dai proiettili. L'uomo ha successivamente abbandonato l'auto, proseguendo la fuga a piedi e riuscendo, in un primo momento, a far perdere le proprie tracce.

La cattura del latitante Dylber Halili

La prolungata fuga del latitante, identificato come Dylber Halili, 33 anni, si è conclusa al casello autostradale di Caianello, nell'Alto Casertano. Dopo ore di intense ricerche e una vasta caccia all'uomo condotta dalle forze dell'ordine, Halili è stato individuato e finalmente arrestato dagli agenti, che non hanno mai interrotto il monitoraggio del territorio.

Il 33enne era già coinvolto nel violento speronamento di una volante del commissariato di Castel Volturno, avvenuto nel pomeriggio proprio nel centro di Grazzanise.

La serie di eventi ha generato una palpabile tensione nel centro cittadino di Grazzanise, dove il latitante, con un gesto di estrema audacia e nel disperato tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, aveva speronato l'auto della polizia per aprirsi un varco e proseguire la sua fuga. A seguito del suo rintracciamento e arresto, Dylber Halili è stato immediatamente condotto negli uffici di polizia per l'espletamento di tutti gli adempimenti di rito. I tre agenti coinvolti nell'incidente, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, sono stati fortunatamente giudicati fuori pericolo, con le loro condizioni che non destano preoccupazione alcuna.