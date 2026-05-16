Enrique Díaz, ex segretario delle Finanze dello Stato di Sinaloa, si è consegnato alle autorità statunitensi, diventando il secondo dei dieci funzionari — tra attuali ed ex — indicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per presunti legami con il narcotraffico. La sua consegna è avvenuta a poche ore di distanza da quella di Gerardo Mérida, anch'egli ex segretario della sicurezza di Sinaloa, che si era messo a disposizione delle autorità statunitensi in Arizona.

Le accuse e l'incremento patrimoniale

Su Enrique Díaz gravano accuse di cospirazione per traffico di droga, detenzione di armi e cospirazione per detenzione di armi.

Un aspetto rilevante riguarda il suo patrimonio: dopo le elezioni del 2021, che videro Rocha Moya eletto governatore di Sinaloa, la sua situazione finanziaria subì un notevole incremento. Nel 2021, Díaz possedeva 24 proprietà stimate in 70,4 milioni di pesos (circa 4 milioni di dollari). Tre anni più tardi, aveva acquisito ulteriori beni per un valore complessivo di 131 milioni di pesos, gran parte dei quali saldati in contanti.

I legami con i "Chapitos" e le implicazioni politiche

Díaz, in concorso con il senatore Enrique Inzunza, è accusato di aver agito da intermediario tra i leader dei “Chapitos” — la fazione del Cartello di Sinaloa formata dai discendenti di Joaquín El Chapo Guzmán — e il governatore Rocha Moya.

Avrebbe favorito i leader del cartello in cambio di protezione. Le accuse del tribunale del Distretto Sud di New York indicano che Díaz e Inzunza avrebbero trasmesso a Rocha Moya comunicazioni dai leader dei Chapitos relative al sostegno del cartello al governatore, sempre in cambio di protezione.

Un ulteriore capo d'accusa riguarda il periodo precedente le elezioni governative di giugno 2021: Díaz avrebbe fornito ai leader dei Chapitos i nomi e gli indirizzi degli avversari politici di Rocha Moya. L'intento sarebbe stato quello di costringerli, mediante minacce, a ritirarsi dalla contesa elettorale. È interessante notare che Díaz aveva lasciato la politica nel 2024 per candidarsi a deputato federale per il partito Morena, su proposta dello stesso governatore Rocha.

Il quadro delle indagini e le posizioni istituzionali

La consegna di Enrique Díaz si inserisce in un quadro più ampio, seguendo quella di Gerardo Mérida, attualmente detenuto presso il Centro di Detenzione Metropolitano di Brooklyn. Restano ancora da eseguire gli arresti di numerosi altri funzionari e figure politiche. Tra questi figurano il fiscal adjunto della procura statale, Dámaso Castro Saavedra; gli ex capi della polizia di investigazione, Marco Antonio Almanza Avilés e Alberto Jorge Contreras Núñez; l’ex subdirettore della polizia dello Stato, José Antonio Dionisio Hipólito; il sindaco di Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; Juan Valenzuela Milán; oltre al governatore Rocha Moya e al senatore Enrique Inzunza.

Ad oggi, solo Rocha si è allontanato dalla sua carica, mentre la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha sottolineato la necessità di prove più solide per procedere con le richieste di estradizione.