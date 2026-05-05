La compagnia danese di trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi commerciali, la Alliance Fairfax, ha completato con successo il transito dello Stretto di Hormuz il 4 maggio 2026, lasciando il Golfo Persico. L'operazione è avvenuta sotto stretta scorta militare degli Stati Uniti. La nave, battente bandiera americana e gestita da Farrell Lines, una filiale di Maersk Line, era rimasta bloccata nella regione del Golfo da febbraio, a seguito dello scoppio di un conflitto.

La Alliance Fairfax ha potuto intraprendere il viaggio grazie a un piano di sicurezza dettagliato, elaborato e coordinato con le forze armate statunitensi.

La compagnia ha specificato che "la nave ha quindi lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari Usa" nella data indicata. Il transito si è svolto senza alcun incidente e tutti i membri dell'equipaggio sono stati confermati "sani e salvi".

Il transito della Alliance Fairfax e le tensioni regionali

La Alliance Fairfax, una nave di tipo roll-on/roll-off, era di fatto immobilizzata nel Golfo Persico dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, scoppiato il 28 febbraio 2026. Le crescenti tensioni regionali e le significative preoccupazioni per la sicurezza avevano impedito alla nave di lasciare l'area. Solo dopo l'organizzazione di una scorta militare è stato possibile procedere.

Il piano di sicurezza è stato attentamente approvato dalla leadership di Maersk Line Limited (MLL), sia dal personale a terra che da quello a bordo, permettendo così il transito sotto la protezione di asset militari statunitensi.

Il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz si inserisce in un quadro di elevata tensione regionale. Il Golfo Persico è stato teatro di operazioni militari e ha visto chiusure temporanee dello stretto, in risposta agli scontri che hanno coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran. Le rigorose misure di sicurezza implementate sono state cruciali per garantire che la traversata si concludesse senza alcun intoppo.

Maersk: un colosso del trasporto marittimo

Maersk si conferma come una delle principali compagnie globali nel settore del trasporto marittimo e della logistica.

Fondata in Danimarca nel 1904, l'azienda opera su scala internazionale, vantando una vasta flotta di navi commerciali e offrendo servizi logistici integrati. La struttura aziendale include diverse filiali, tra cui Farrell Lines, specializzata nel trasporto marittimo roll-on/roll-off e fornitrice di servizi per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

La capillare presenza di Maersk sulle principali rotte commerciali mondiali e la sua collaborazione con enti governativi e militari sottolineano il ruolo strategico dell'azienda. Essa è fondamentale per assicurare la sicurezza e la continuità delle catene di approvvigionamento globali, anche in contesti geopolitici particolarmente complessi e volatili.