Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier, Giorgia Meloni, hanno effettuato una visita all'ospedale civile di Baggiovara a Modena il 17 maggio 2026. L'incontro, durato circa venti minuti, ha avuto come obiettivo principale l'espressione di un profondo ringraziamento all'equipe di medici e al personale sanitario impegnato nella cura dei feriti. La presenza delle massime cariche dello Stato ha voluto sottolineare la vicinanza delle istituzioni in una circostanza drammatica, ma anche riconoscere il valore del lavoro svolto quotidianamente.

Rivolgendosi direttamente al personale medico, il Capo dello Stato ha pronunciato parole di sentita gratitudine: "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". Un messaggio che ha evidenziato la consapevolezza e la stima per l'impegno costante e la dedizione dimostrata dai professionisti della sanità.

La visita all'ospedale di Baggiovara: incontri e testimonianze

L'arrivo di Mattarella e Meloni all'ospedale di Baggiovara è avvenuto intorno a mezzogiorno. Ad accoglierli e accompagnarli durante il percorso sono stati il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

La delegazione ha avuto l'opportunità di incontrare uno dei feriti ricoverati, uno chef pedone, che ha espresso il suo turbamento per la casualità dell'evento. "Se fossi passato di lì cinque minuti prima, o cinque minuti dopo… Sarebbe stato bello incontrarci in altre occasioni", ha raccontato, riflettendo sulla fragilità della vita e sul desiderio di circostanze meno dolorose per un tale incontro.

Il gesto di Luca Signorelli e il valore della solidarietà

Un momento significativo della visita è stato l'incontro con Luca Signorelli, il quarantasettenne che, con un gesto di coraggio spontaneo, aveva fermato il responsabile dell’aggressione. Le sue parole hanno offerto una potente testimonianza di solidarietà e senso civico.

"Con il mio gesto, spontaneo, penso di aver mostrato che l’Italia c’è ancora, e si può essere solidali", ha affermato Signorelli, sottolineando la capacità del Paese di reagire unito di fronte alle difficoltà. Ha poi aggiunto, con umiltà e realismo: "Rifarei tutto, ma nessun eroe o altro: sono cose che fai sul momento. Sembrava una scena di Beirut. Ho visto gente voltarsi dall'altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere". La sua testimonianza ha evidenziato l'importanza di non voltarsi dall'altra parte e di agire per il bene comune.

La visita si è conclusa riaffermando l'importanza della solidarietà e dell'impegno civico, valori cruciali che emergono con forza nelle situazioni di emergenza e che trovano espressione sia nel lavoro instancabile del personale sanitario sia nel coraggio dei singoli cittadini.