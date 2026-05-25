Un’importante operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa cinquemila pizze e pinse precotte, fraudolentemente presentate come prodotti “Made in Italy”, nel porto di Barletta. La merce, trasportata a bordo di un tir proveniente dall’Albania, era caratterizzata da imballaggi ingannevoli. Questi contenevano immagini, scritte e segni grafici studiati per indurre il consumatore a credere che gli alimenti fossero di autentica origine italiana, nonostante la loro reale provenienza.

Indagini e responsabilità penali

A seguito del sequestro, la Procura di Trani ha avviato un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati due persone: l’autotrasportatore del mezzo e il destinatario finale della merce.

L’accusa mossa nei loro confronti è di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari con indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Le attività investigative della Guardia di Finanza non si sono limitate al porto di Barletta: dopo aver analizzato la documentazione per identificare i destinatari, sono state eseguite perquisizioni in diverse province. In particolare, in provincia di Napoli, Milano e Reggio Calabria, sono stati scoperti e sequestrati ulteriori prodotti simili, tutti recanti false indicazioni sull’origine italiana, a conferma di una rete più ampia di distribuzione illecita.

La destinazione solidale dei prodotti sequestrati

Una volta accertata l’idoneità al consumo, seppur con indicazioni ingannevoli, la Procura di Trani ha deciso di devolvere i prodotti alimentari sequestrati alla Caritas di Barletta, Andria e Trani.

Questa scelta permette di trasformare un’operazione di contrasto alla frode in un gesto di solidarietà, destinando gli alimenti alle famiglie più bisognose della provincia. Tale iniziativa evidenzia un approccio che, oltre alla repressione dei reati, mira al recupero e alla valorizzazione sociale dei beni confiscati, garantendo che risorse altrimenti sprecate possano sostenere chi si trova in difficoltà.

L'impegno nella tutela del Made in Italy agroalimentare

L’intervento della Guardia di Finanza a Barletta si inserisce in un più ampio quadro di controlli volti a proteggere il settore agroalimentare italiano e i consumatori. Il contrasto alla contraffazione dei prodotti alimentari e la tutela della filiera rappresentano pilastri fondamentali dell’azione delle forze dell’ordine.

Le operazioni di vigilanza sono cruciali per assicurare la sicurezza e la trasparenza dei prodotti immessi sul mercato, prevenendo e reprimendo casi di etichettatura e denominazione non conformi alla rigorosa normativa vigente. La sinergia tra autorità giudiziarie e organizzazioni del terzo settore, come dimostrato dalla collaborazione con la Caritas, sottolinea l’efficacia di un sistema integrato nella gestione dei sequestri, a beneficio non solo della legalità ma anche della collettività.