Le condizioni di lavoro dei medici negli ospedali della Campania sono significativamente peggiorate. Un dossier della Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi), presentato il 23 maggio 2026 in occasione del 31° Congresso nazionale di Rimini, traccia un quadro estremamente preoccupante. In Campania, due medici su tre descrivono le proprie condizioni lavorative come peggiorate o molto peggiorate rispetto al passato. Nello specifico, il 53,8% degli intervistati percepisce un deterioramento dall'inizio della propria carriera ospedaliera, e un ulteriore 15,4% le giudica drasticamente peggiorate.

Una delle principali criticità evidenziate è che l'84,6% dei professionisti ritiene che la carenza di organico e l'impiego di medici a gettone nei pronto soccorso – una pratica presente nel 46,2% degli ospedali campani – aumentino il rischio clinico e possano condurre a errori. Queste problematiche, emerse con forza durante il congresso, rivelano una profonda e diffusa preoccupazione tra gli operatori sanitari.

La persistente carenza di personale e il fenomeno dei medici a gettone

Il fenomeno dei medici a gettone nei pronto soccorso continua a rappresentare una delle maggiori criticità del sistema ospedaliero italiano. Nonostante un decreto emanato tre anni fa avesse l'obiettivo di una progressiva eliminazione di questi contratti, la loro presenza rimane estesa in oltre la metà dei pronto soccorso a livello nazionale.

In Campania, il 46,2% degli ospedali fa ancora ricorso a questa soluzione temporanea per sopperire alla carenza di personale.

La carenza di organico è considerata una priorità assoluta su cui intervenire dal 57% dei medici intervistati a livello nazionale. Questo aspetto si riflette in modo particolarmente acuto nella realtà campana, dove la pressione sugli operatori sanitari è in costante aumento, con dirette ripercussioni sulla qualità dell’assistenza offerta e sul rischio clinico per i pazienti.

Il crescente burnout e le intenzioni di lasciare la professione

L'indagine Fadoi, che ha coinvolto internisti ospedalieri da quasi tutte le regioni italiane, mette in luce anche il crescente e allarmante fenomeno del burnout tra i medici.

Il 65,4% degli internisti ospedalieri ha dichiarato di aver sperimentato almeno una volta questa condizione di esaurimento psicofisico. Lo stress lavorativo è segnalato da un medico su quattro, spingendo molti a considerare seriamente il proprio futuro professionale.

Di fronte a queste difficoltà, una quota significativa di medici valuta l'ipotesi di lasciare la professione: il 26,4% pensa di abbandonare anticipatamente il lavoro. Inoltre, il 20,2% pianifica un trasferimento nel settore privato, mentre il 10,1% considera l'eventualità di lavorare all'estero. Questa situazione, definita dal presidente Fadoi, Andrea Montagnani, come una “desertificazione dei nostri ospedali pubblici non è uno spettro agitato per interessi di categoria, ma un rischio reale”, evidenzia l'urgente necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza dei pazienti negli ospedali.