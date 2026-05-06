La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un evento commemorativo per il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto che colpì la regione nel 1976. Nel suo discorso, Meloni ha evidenziato come i friulani siano riusciti a convertire «una tragedia in modello per l'Italia intera», definendo il «modello Friuli» come il miglior esempio di ricostruzione riconosciuto finora nel Paese.

Il ricordo del sisma e la resilienza friulana

Meloni ha rievocato la violenza inaudita del sisma, descrivendolo come una «calamità dalla forza mai vista prima».

L'evento causò la perdita di quasi mille vite umane e la distruzione di intere città, borghi e «pietre millenarie». La Presidente ha illustrato il clima di smarrimento di quella notte, quando «nel buio... pensarono che dalle viscere di quelle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat, lasciando dietro di sé morte e distruzione».

Dopo la furia della scossa, ha proseguito Meloni, si diffuse «un silenzio irreale». Tuttavia, il «tempo della paura e del dolore fu breve», poiché un altro sentimento prese rapidamente il sopravvento nel cuore dei friulani: l'orgoglio. Un orgoglio legato all'appartenenza, alla volontà e alla determinazione. «Non c'era tempo per piangere, per commiserarsi, bisognava agire, reagire», ha rimarcato la Presidente, sottolineando la prontezza d'animo della popolazione.

Il «modello Friuli»: un esempio di ricostruzione partecipata

Il «modello Friuli» è universalmente riconosciuto come un esempio di ricostruzione efficace e partecipata a livello nazionale. A seguito del terremoto del 1976, che provocò la morte di quasi mille persone e la devastazione di numerosi centri abitati, la risposta della comunità e delle istituzioni si distinse per una notevole coesione sociale e una spiccata capacità di autogestione.

Il processo di ricostruzione si fondò su una stretta collaborazione tra le amministrazioni locali, i cittadini e il governo centrale. Un'attenzione particolare fu dedicata all'autonomia locale e alla partecipazione diretta delle comunità colpite. Questo approccio strategico permise di ripristinare rapidamente abitazioni, servizi essenziali e infrastrutture per le popolazioni coinvolte, consolidando il «modello Friuli» come un punto di riferimento fondamentale per la gestione delle emergenze e delle successive opere di ricostruzione in Italia.