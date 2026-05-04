Momenti di apprensione si sono vissuti questa mattina, lunedì 4 maggio 2026, nel cuore di Milano, dove un convoglio della metropolitana ha effettuato una brusca frenata d’emergenza. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 08:40 presso la stazione di Cadorna sulla linea M1, ha causato diversi contusi e alcuni feriti tra i passeggeri. Al momento, tuttavia, non si registrano casi di particolare gravità. La manovra, come precisato da ATM, si è resa necessaria per evitare l'investimento di una persona che si era gettata sui binari all'arrivo del treno, la quale è stata fortunatamente salvata.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato e massiccio. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e un’automedica del 118, che hanno prontamente prestato assistenza ai passeggeri coinvolti nell'incidente. A supportare le operazioni e a gestire la sicurezza nell’area della stazione sono intervenute anche la Polizia Locale e la Polmetro. L'evento ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione del trasporto pubblico: la linea M1 è stata sospesa tra le stazioni di Pagano e Cairoli in entrambe le direzioni, mentre l’interconnessione tra la M1 e la M2 è stata temporaneamente interrotta proprio nella stazione di Cadorna, un snodo cruciale per la mobilità cittadina.

L'emergenza a Cadorna e la risposta dei soccorsi

La frenata d'emergenza si è verificata in un orario di punta mattutino, con il convoglio che trasportava numerosi pendolari e viaggiatori. La decisione di attivare la manovra è stata cruciale per scongiurare conseguenze ben più gravi, permettendo alla persona che si trovava sui binari di salvarsi. Le squadre di soccorso hanno operato con rapidità per valutare le condizioni dei passeggeri, fornendo le prime cure ai contusi e ai feriti lievi. Contemporaneamente, le forze dell'ordine hanno avviato le procedure di verifica e messa in sicurezza dell'intera area interessata, garantendo la gestione dell'afflusso di persone e la fluidità delle operazioni.

Impatto sulla Linea M1 e il servizio ATM

La linea M1, conosciuta anche come la "Linea Rossa", rappresenta una delle arterie principali del sistema di trasporto pubblico di Milano. Essa collega strategicamente la zona nord-ovest con il sud-est della città, attraversando il centro e servendo milioni di utenti ogni anno. La stazione di Cadorna, in particolare, è un punto di interscambio fondamentale che connette diverse linee metropolitane e ferroviarie urbane ed extraurbane, rendendo l'interruzione del servizio particolarmente impattante. ATM, l'Azienda Trasporti Milanesi, è l'ente che gestisce l'intera rete di trasporto pubblico locale, che include metropolitana, autobus e tram. L'azienda si impegna costantemente per assicurare la mobilità dei cittadini e, soprattutto, la sicurezza di tutti gli utenti, come dimostrato dalla tempestività nella gestione di questa emergenza.