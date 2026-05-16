Un grave episodio ha scosso il centro di Modena nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, quando Salim el Koudri, un uomo di 31 anni, ha travolto numerosi pedoni a bordo della sua auto. L'incidente, avvenuto sul marciapiede di via Emilia, ha lasciato sul terreno diversi feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. El Koudri, laureato in Economia e definito un “italiano di seconda generazione”, non risultava essere sotto l'effetto di droghe o alcol al momento del drammatico evento.

La dinamica dell'investimento e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, nato a Seriate in provincia di Bergamo e residente nel modenese, procedeva a una velocità stimata di circa 100 km/h quando ha deliberatamente puntato e investito decine di passanti.

L'impatto è stato devastante: almeno sette persone sono rimaste ferite, con tre di loro in gravi condizioni. Due dei feriti più seri sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna, mentre gli altri sono stati ricoverati presso le strutture ospedaliere di Baggiovara e il Policlinico di Modena. Particolarmente drammatica la testimonianza che riferisce di una donna che avrebbe purtroppo perso entrambe le gambe a seguito dell'investimento.

La tentata fuga e l'arresto

Dopo aver compiuto l'atto e lasciato i corpi a terra, Salim el Koudri ha tentato una disperata fuga a piedi. Tuttavia, un gruppo di coraggiosi passanti, stimato in quattro o cinque persone, ha prontamente reagito, inseguendolo.

Durante la sua corsa lungo corso Adda, l'uomo ha spinto a terra un passante che aveva tentato di aprire la portiera della sua auto subito dopo l'incidente. Non solo, nel tentativo di seminare i suoi inseguitori, ha estratto un coltello, colpendo di striscio uno di loro. La fuga si è conclusa all'incrocio tra via Pioppa e corso Adriano, dove i cittadini sono riusciti a immobilizzarlo. Poco dopo, la polizia è intervenuta, prendendo in custodia el Koudri e conducendolo in questura per l'interrogatorio di rito.

Il profilo dell'investitore e le reazioni

Il profilo di Salim el Koudri rivela che è un soggetto incensurato. È emerso inoltre che l'uomo era stato in cura psichiatrica, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le motivazioni dietro un gesto di tale violenza.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sull'accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso profonda preoccupazione, commentando che “bisogna capire la natura, ma è un atto drammatico... Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave”, evidenziando la gravità e la potenziale implicazione dell'accaduto.

Le testimonianze dei presenti

I racconti dei testimoni oculari dipingono una scena di puro terrore. “L'auto sembrava impazzita. Le persone venivano travolte e volavano via”, ha riferito un passante, descrivendo la velocità e la brutalità dell'impatto. Un altro testimone ha aggiunto: “L'abbiamo vista arrivare e puntare il marciapiede...

Andava almeno a cento all'ora”, confermando la dinamica aggressiva dell'investimento. Molti presenti, colti di sorpresa, si sono gettati a terra o si sono rifugiati nei negozi circostanti per mettersi in salvo, in un tentativo disperato di sfuggire alla furia del veicolo.