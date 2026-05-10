Il Vescovo di Ivrea, Monsignor Daniele Salera, sabato 9 maggio, ha inaugurato la casa di accoglienza “Santo Bambino” che ospiterà persone fragili senza fissa dimora.

l’inaugurazione della casa di accoglienza “Santo Bambino” da parte del Monsignor Daniele Salera, Vescovo di Ivrea, è iniziata con la piantumazione di due ulivi alla presenza del sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore. Per la Regione di Piemonte Paola Antonetto, presidente VI Commissione cultura, spettacolo e sport e del consigliere di minoranza Alberto Avetta, oltre a diversi sindaci del Canavese, di sacerdoti e suore, del direttore della Caritas Diocesana, Fiorenzo Bianco, di alcuni rappresentanti della rete privata e pubblica dei servizi di sostegno per le persone fragili in condizione di senza fissa dimora, della direttrice del consorzio affari sociali In.Re.Te., Patrizia Merlo, dei volontari Caritas ed esponenti di partiti politici di maggioranza e opposizione.

Nel suo intervento, il vescovo richiama il valore del ricordo e della gratitudine

Facendo riferimento al pellegrinaggio biblico dall’Egitto alla Terra Promessa. Sottolinea l’importanza di riconoscere il proprio ruolo e quello di Dio, evitando di sentirsi indispensabili. La struttura è stata rinnovata grazie alla collaborazione tra Diocesi, Volontariato, Istituzioni locali e associazioni del territorio, tra cui il Comune di Ivrea, il consorzio In. Re. Te, l’associazione Mastropietro e la fondazione Cuniberti. Il vescovo evidenzia il valore del servizio e dei “carismi” delle persone coinvolte, impegnate ad accogliere chi vive situazioni di difficoltà.

Il restauro e la riapertura della Casa Santo Bambino, voluta fortemente dal Vescovo Mons.

Daniele Salera, rappresenta oggi un passo importante verso una comunità più inclusiva, attenta e solidale, capace di rispondere concretamente alle nuove fragilità sociali del territorio ed è destinarla all’accoglienza di persone in condizioni di grave fragilità, povertà e senza rete di sostegno sociale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Diocesi, Caritas, Comune di Ivrea, Fondazione Canonico Cuniberti, Associazione Mastropietro e Consorzio In.Re.Te., formalizzata con un protocollo d’intesa firmato nel dicembre 2025. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la rete di solidarietà del territorio e offrire un sostegno concreto alle persone più vulnerabili

La riapertura si inserisce dunque in un contesto di forte emergenza abitativa in città

molte abitazioni risultano vuote o destinate ad affitti brevi, mentre una parte significativa degli alloggi popolari è inutilizzabile per problemi strutturali.

Le liste d’attesa per le case popolari coinvolgono numerose famiglie.

In città, infatti, l’emergenza abitativa continua a crescere tra difficoltà economiche, aumento delle morosità, carenza di alloggi popolari disponibili e numerosi immobili inutilizzati o destinati ad affitti brevi. Secondo i dati più recenti, circa il 30% degli alloggi ATC risulta inutilizzabile o necessita di importanti interventi di manutenzione, mentre decine di famiglie attendono l’assegnazione di una casa popolare.