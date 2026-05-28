La Procura di Napoli ha formalmente avviato oggi, 28 maggio 2026, gli accertamenti peritali sul drammatico rogo che lo scorso 17 febbraio ha gravemente danneggiato lo storico Teatro Sannazaro di Napoli. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, si concentra sull'analisi approfondita dell'area del palco e del sottopalco della prestigiosa struttura partenopea.

Nel registro degli indagati figurano due persone: il gestore del teatro, Salvatore Vanorio, e un operaio coinvolto nella manutenzione, Giuseppe Falco. L'iscrizione per incendio colposo costituisce un atto dovuto e procedurale, essenziale per consentire l'esecuzione della maxi perizia in un contesto di legalità.

Questa complessa indagine tecnica è stata affidata ai Vigili del Fuoco, che si avvarranno del supporto di specialisti provenienti anche da altri comandi provinciali, tra cui quello di Brescia, per la massima accuratezza.

Dettagli e fasi degli accertamenti tecnici

La perizia si concentrerà sull'esame di arredi, tessuti e materiali presenti nell'area maggiormente colpita, ovvero il palco e il sottopalco. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, ha chiarito che la giornata odierna è dedicata alla pianificazione dettagliata degli interventi. I lavori sul campo, che richiederanno un'attenta analisi e raccolta dati, prenderanno il via la prossima settimana e si prevede che si concluderanno entro circa dieci giorni.

L'obiettivo primario è una valutazione scrupolosa dei sistemi antincendio esistenti e delle possibili concause che potrebbero aver favorito lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, inclusa l'ipotesi di un malfunzionamento di apparecchiature elettriche.

Contesto procedurale e il team di esperti

L'iscrizione di Salvatore Vanorio e Giuseppe Falco nel registro degli indagati è una misura necessaria per assicurare il contraddittorio tecnico durante la fase degli accertamenti, in quanto irripetibili. La Procura ha delegato la perizia ai Vigili del Fuoco, che opereranno con un pool specializzato di esperti tecnici. Il comandante Paduano ha inoltre sottolineato l'importanza della sicurezza per tutti gli operatori impegnati nelle delicate operazioni di indagine. Ha riferito che si dispone già di un'indicazione di massima sul cosiddetto "punto zero", ovvero l'area da cui si presume siano partite le fiamme, cruciale per la ricostruzione della dinamica.