La stazione ferroviaria di Napoli Centrale è al centro di un importante intervento di riqualificazione, con un investimento complessivo che supera i 20 milioni di euro. L'annuncio, dato il 28 maggio 2026, conferma l'avvio dei lavori che interesseranno la principale infrastruttura ferroviaria partenopea.

L'intervento prevede lavori mirati a migliorare funzionalità e accoglienza della stazione. Tra le opere: ristrutturazione spazi interni, potenziamento servizi viaggiatori e adeguamento impianti tecnologici. L'obiettivo è rendere Napoli Centrale più moderna ed efficiente, rispondendo alle esigenze di un traffico passeggeri in costante crescita.

Dettagli dell'Investimento e Interventi

L'investimento, che supera i 20 milioni di euro, è destinato a interventi strutturali e tecnologici. Il progetto include la riqualificazione aree di attesa, il miglioramento segnaletica e l'installazione di nuovi sistemi di informazione per i viaggiatori. Sono previsti lavori per rendere la stazione più accessibile alle persone con disabilità, con l'adeguamento di percorsi e servizi dedicati.

La stazione Napoli Centrale è uno snodo fondamentale per il trasporto ferroviario del Sud Italia, con milioni di passeggeri che ogni anno transitano. L'ammodernamento punta a migliorare la qualità dell'accoglienza e a garantire standard di sicurezza e comfort più elevati per tutti gli utenti.

Napoli Centrale: Ruolo e Importanza Strategica

Napoli Centrale è la principale stazione ferroviaria di Napoli e una delle più importanti d'Italia. Collocata in piazza Garibaldi, è gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e rappresenta un nodo strategico per i collegamenti ad alta velocità, regionali e interregionali. La struttura dispone di numerosi binari e servizi essenziali (biglietterie, aree commerciali, spazi di ristoro), accogliendo ogni giorno migliaia di viaggiatori da tutta la penisola.

L'intervento di riqualificazione si inserisce in un più ampio piano nazionale di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, volto a migliorare l'efficienza e la competitività del sistema di trasporto pubblico italiano.