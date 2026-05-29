Il Calcio Napoli ha ottenuto la revoca del sequestro del punto di ristoro in fase di realizzazione presso lo stadio Diego Armando Maradona. La decisione è stata emessa dalla Procura di Napoli a seguito dell'impegno della società calcistica a regolarizzare la pratica edilizia relativa alla struttura. I sigilli erano stati apposti dalla polizia locale lo scorso 18 maggio, bloccando i lavori per la nuova area di servizio.

L'iter per il dissequestro e le condizioni per la ripresa dei lavori

Il dissequestro è stato il risultato di un'interlocuzione tra l'avvocato del club azzurro, Fabio Fulgeri, e il pubblico ministero Arturo de Stefano, titolare del fascicolo presso la Sezione V - Tutela ambiente e territorio della Procura di Napoli.

Tuttavia, la revoca è subordinata a precise condizioni: lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato alla situazione precedente l'avvio delle opere. Soltanto dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, i lavori per la costruzione del punto di ristoro potranno riprendere regolarmente.

La realizzazione di questa nuova struttura, pensata per migliorare i servizi offerti all'interno dell'impianto sportivo, si basa su una delibera comunale. Aveva già ricevuto il parere favorevole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Sportivi. Nonostante questi passaggi, al momento del sequestro, mancava ancora il titolo autorizzativo indispensabile per la legittima prosecuzione dei lavori.

Contesto della vicenda e le autorizzazioni mancanti

Il progetto del punto di ristoro si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell'area Hospitality dello stadio Diego Armando Maradona. La delibera comunale che ha dato il via all'iniziativa era stata approvata dalla giunta del sindaco Manfredi, delineando un percorso che prevedeva l'ottenimento di tutti i permessi prima dell'effettiva ripresa delle attività costruttive. Il sequestro era scattato in seguito a un sopralluogo della Polizia Locale, richiesto dopo un'ispezione preliminare condotta da alcuni consiglieri comunali e dalla dirigente degli impianti sportivi.

La società Calcio Napoli ha prontamente presentato un'istanza per il ripristino della situazione, manifestando l'intenzione di conformarsi alle normative e di ottenere tutte le autorizzazioni richieste.

Questa vicenda evidenzia l'importanza dei controlli e della corretta gestione amministrativa ed edilizia per la realizzazione di nuove infrastrutture all'interno degli impianti sportivi cittadini, garantendo la piena conformità alle leggi vigenti.