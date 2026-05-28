Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio del 27 maggio 2026 a bordo della nave GNV Phoenix, un traghetto ro-ro in manutenzione presso il cantiere 'La Nuova Meccanica Navale' nel porto di Napoli. Poco prima delle 19, l'unità ha lanciato un mayday via radio, richiedendo immediata assistenza alla Capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. L'allarme, partito dalla banchina 29 dove la Phoenix era ormeggiata, ha innescato una rapida mobilitazione. Sebbene l'area precisa delle fiamme non sia stata indicata con certezza dal comando della nave, testimonianze raccolte sul posto suggeriscono che il rogo si sia sviluppato nei ponti bassi o direttamente nella sala macchine.

Sono intervenuti prontamente tre rimorchiatori della compagnia Rimorchiatori Napoletani, una motovedetta antincendio dei Vigili del Fuoco, squadre dei Vigili del Fuoco da terra e un'Unità Navale SAR della Guardia Costiera, che hanno impiegato cannoni antincendio e idranti per raffreddare le aree coinvolte.

Nessun ferito e misure di sicurezza nel porto

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i membri dell'equipaggio e gli operai delle ditte esterne che si trovavano a bordo. Il comando della nave ha confermato che questi ultimi sono stati evacuati in tempo. A supporto delle operazioni di soccorso, erano presenti anche ambulanze del 118 con personale medico.

Nonostante l'incidente, il traffico marittimo nel porto di Napoli è rimasto operativo.

Tuttavia, la Capitaneria di porto ha interdetto temporaneamente le aree prospicienti i moli 29 e 30, oltre alla zona compresa tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa, provvedendo a deviare o porre in stand-by in rada le navi in arrivo, al fine di agevolare le operazioni di spegnimento e garantire la massima sicurezza.

Una consistente colonna di fumo si è levata dalla nave, visibile da diverse zone della città, mentre nell'area portuale si è avvertito un forte odore acre. A scopo precauzionale, il Comune di Napoli ha diramato un invito agli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti a mantenere chiuse porte, finestre e condizionatori, evitando di sostare all'aperto a causa del rischio di particelle irritanti per l'apparato respiratorio trasportate dal vento.

Monitoraggio ambientale e dettagli sull'unità navale

Per monitorare la situazione e tutelare la salute pubblica, la Prefettura di Napoli ha convocato una riunione del Centro coordinamento soccorsi, alla quale hanno partecipato la Guardia Costiera, l'ASL, l'ARPAC e la Guardia di Finanza. L'Agenzia per l'ambiente della Regione provvederà a breve a posizionare un campionatore per la rilevazione di diossine e furani, con l'obiettivo di controllare la qualità dell'aria nell'area portuale.

La GNV Phoenix, unità navale coinvolta nell'incendio, è un traghetto ro/ro costruito nel 2002 e originariamente destinato alla flotta Tirrenia. Con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda di 35.736 tonnellate, batte bandiera italiana.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con l'impiego di tre rimorchiatori e una motovedetta. Le attività commerciali portuali, ad eccezione delle banchine direttamente interessate e dell'area antistante destinata ai mezzi di soccorso, non hanno subito interruzioni.